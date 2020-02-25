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Дієтолог розповіла, як легко схуднути, позбувшись всього від однієї звички

Lite » Краса 25.02.2020 - 08:37
Дієтолог розповіла, як легко схуднути, позбувшись всього від однієї звички
Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Багато хто навіть не здогадується, що звичні дії призводять до набору зайвої ваги

Фахівець з правильного харчування вже розповіла, чому рослинне молоко не допоможе в нормалізаціі ваги, а тепер дієтолог Анна Мельохіна вирішила назвати ще одну причину, чому через одну шкідливу звичку люди не можуть схуднути.

"Страви з супроводом - одна з основних причин зайвої ваги", - вважає фахівець.

Пояснень цьому багато. Понад 90% інформації людина отримує за допомогою очей. Якщо очі дивляться в тарілку під час їжі, ми фіксуємо для себе їжу, насичуємося, а якщо очі під час їжі дивляться телевізор, телефон, планшет, книгу, то смак стає слабкішим, насичення приходить пізніше, задоволення від прийому їжі отримуємо менше.

Дієтолог розповіла, як легко схуднути, позбувшись всього від однієї звичкиІлюстративне фото: (unsplash.com)

А ось боротися з такою звичкою не так вже й просто, адже суспільство їжу з супроводом не вважає небезпечною для талії. Проте, Ганна стверджує, що їжа - це така ж базова потреба, як, наприклад, сон. Чому ж під час сну ми тільки спимо і більше нічого не робимо? ⠀

Дієтолог розповіла, як легко схуднути, позбувшись всього від однієї звички

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Є й інша думка, що їжа без супроводу - це нудно. Можливо, спочатку дійсно можна відчути нудьгу під час прийому їжі, тому дієтолог дає просту пораду, як її розвіяти.

"Спробуйте спостерігати за тим, як накритий стіл, як виглядає ваша їжа, слухайте свій голод і помічайте, як змінюється його інтенсивність, зверніть увагу як наростає відчуття ситості в процесі прийому їжі", - і якщо навіть такий підхід не допомагає, вона пропонує звикати їсти без супроводу поступово, - "Якщо вам буде складно, можете спробувати таку вправу: 1/3 або половину порції з'їдайте без супроводу, а потім їжте, як захочете"

Дієтолог розповіла, як легко схуднути, позбувшись всього від однієї звички

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Крім того, дієтолог дала поради, що робити, якщо ви весь час хочеться їсти. Спеціаліст по правильному харчуванню розповіла, на що слід звернути увагу в першу чергу.

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