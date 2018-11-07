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Дієтолог розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит води в організмі

Lite » Краса і здоров'я 07.11.2018 - 15:00
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Недолік рідини може призвести до втрати слуху і зору

Популярний дієтолог Світлана Фус розповіла про шокуючі наслідки, які можуть статися через банальний дефіцит води. Відповідний пост експерт опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"В середньому, наш організм складається на 70% з води. Наприклад, у крові 83%, в мозку, серці, м'язах - 76% рідини. Навіть кістки на 15-20% складаються з води. Важливість її в нашому організмі підтверджує той факт, що без їжі ми можемо прожити кілька тижнів, а без води - лише кілька днів", - пише дієтолог.

Щоб наочно показати навіщо потрібно постійно підтримувати об'єм води в організмі, Світлана Фус надала дані, згідно з якими при великому зниження води у людини може погіршитися слух, зір, а також бути присутніми судоми в м'язах.

Дієтолог розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит води в організмі

Скріншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

Експерт стверджує: "Однією з головних причин розвитку і наслідків багатьох захворювань є зневоднення. Воно може призвести до підвищення тиску, нападів мігрені, болі в спині і суглобах, зайвій вазі. Недолік рідини призводить до запорів та утворення каменів у нирках, жовчному міхурі".

За словами дієтолога, недостатнє вживання води супроводжується погіршенням шкіри (стає в'ялою і зморшкуватою), волосся стає сухим і ламким), нігтів (починають шаруватися).

А коли організм отримує достатню кількість води, навпаки, знижується холестерин, нормалізується тиск, робота кишечника. Волосся стає здоровішим, шкіра наповнюється вологістю, зникають дрібні зморшки і сухість.

До речі, Світлана Фус вже писала, чому так важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Сніданок-сніданком, але не забувайте також обідати. За словами Фус, обід повинен бути самим ситним прийомом їжі за весь день.

Відео: РБК-Україна

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