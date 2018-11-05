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Диетолог рассказала, к каким последствиям может привести дефицит витамина D

Lite » Красота и Здоровье 05.11.2018 - 14:11
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Оксана Скиталинская рекомендует употреблять витамин D тем, кто редко бывает на солнце

Популярный врач-диетолог Оксана Скиталинская утверждает, что с наступлением холодной поры года в организме каждого человека начинает нарастать дефицит витамина D. Чтобы избежать проблем со здоровьем, диетолог рекомендует более внимательно подходить к приемам пищи. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

По словам эксперта, витамин D влияет не только на здоровье костей и зубов, как многие считают, но и на работу всего организма. Поэтому Скиталинская настоятельно рекомендует принимать дополнительно витамин D тем людям, которые недостаточно часто бывают на солнце.

Диетолог отмечает, что достаточное количество витамина D в организме позитивно влияет на работу сердца и сосудов, сдерживает набор массы тела и хорошо влияет на самочувствие. А его недостаток, напротив, может вызвать большие проблемы.

Диетолог рассказала, к каким последствиям может привести дефицит витамина D

Скриншот поста: (facebook.com/O.Skytalinska)

Среди продуктов, которые являются основными источниками витамина, Оксана Скиталинская выделяет яичные желтки, печень трески и морскую жирную рыбу.

Помимо того, врач рекомендует не посещать солярии, так как они неэффективны и опасны. Лампы в солярии излучают ультрафиолетовые лучи спектра А, который сильно повышает риск меланомы и блокирует синтез витамина D в организме.

Напомним, что диетологи назвали пять ошибок, которые мешают избавиться от лишнего веса.

Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог назвала топ-5 напитков для похудения.

А также рассказывали о том, что медики назвали продукты, которые могут спровоцировать мигрень.

Видео: РБК-Украина

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