Дієтолог розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит вітаміну D

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Оксана Скиталінська рекомендує вживати вітамін D тим, хто рідко буває на сонці

Популярний лікар-дієтолог Оксана Скиталінська стверджує, що з настанням холодної пори року в організмі кожної людини починає наростати дефіцит вітаміну D. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, дієтолог рекомендує більш уважно підходити до прийомів їжі. Відповідний пост опублікований в Facebook.

За словами експерта, вітамін D впливає не тільки на здоров'я кісток і зубів, як вважає більшість, але й на роботу всього організму. Тому Скиталінська настійно рекомендує приймати додатково вітамін D тим людям, які недостатньо часто бувають на сонці.

Дієтолог зазначає, що достатня кількість вітаміну D в організмі, позитивно впливає на роботу серця і судин, стримує набір маси тіла та добре впливає на самопочуття. А його нестача, навпаки, може викликати великі проблеми.

Скріншот поста: (facebook.com/O.Skytalinska)

Серед продуктів, які є основними джерелами вітаміну, Оксана Скиталінська виділяє яєчні жовтки, печінку тріски і жирну морську рибу.

Крім того, лікар рекомендує не відвідувати солярії, так як вони неефективні і небезпечні. Лампи в солярії випромінюють ультрафіолетові промені спектру А, який сильно підвищує ризик меланоми та блокує синтез вітаміну D в організмі.

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Відео: РБК-Україна