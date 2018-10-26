Диетолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от депрессивного расстройства

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Оксана Скиталинская рекомендует есть фрукты и овощи оранжево-красного цвета

Популярный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала своим подписчикам, какие продукты позволяют снизить уровень депрессии и тревоги, а также лечат различные психические расстройства. Соответствующий пост эксперт опубликовала в Instagram.

По словам диетолога, в организме каждого человека нередко могут возникать свободные радикалы - вредные вещества, которые появляются в теле в результате нарушенного метаболизма и вызывают гибель клеток мембраны. Эксперт утверждает, что эти вещества напрямую причастны к развитию различных психических расстройств, включая депрессию.

"Исследования показывают, сокращение некоторых эмоциональных центров в мозге пациентов с депрессией, которое может быть следствием гибели нервных клеток в этих участках, вызвано свободными радикалами. Люди же, которые употребляют много овощей, ягод и фруктов, богатых антиоксидантами, которые "гасят" свободных радикалов, реже страдают от депрессии, психологического дискомфорта, тревожных и аффективных расстройств", - пишет Скиталинская.

Также диетолог отмечает важность употребления "солнечных" фитонутриентов, которые содержатся в желто-оранжево-красных плодах. Такие продукты действуют на людей благоприятно, успокаивая нервную систему.

"Вы думаете, почему итальянцы такие веселые? Потому едят много помидоров - в свежем, вяленом виде и в томатной пасте, си-си, сеньеры и сеньериты. Не менее антидепрессантное действие имеет и тыква! Прекрасный овощ, который не имеет никаких противопоказаний вообще ни для кого. Он не кислый, не острый и имеет чрезвычайно нежную клетчатку", - утверждает эксперт.

Скриншот поста: (instagram.com/dr.skytalinska)

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Видео: РБК-Украина