Дієтолог розповіла, які продукти допоможуть позбутися від депресивного розладу

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Оксана Скиталінська рекомендує їсти фрукти і овочі оранжево-червоного кольору

Популярний лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла своїм підписникам, які продукти дозволяють знизити рівень депресії і тривоги, а також лікують різні психічні розлади. Відповідний пост експерт опублікувала у Instagram.

За словами дієтолога, в організмі кожної людини нерідко можуть виникати вільні радикали - шкідливі речовини, які виникають в тілі в результаті порушеного метаболізму і викликають загибель клітин мембрани. Експерт стверджує, що ці речовини безпосередньо причетні до розвитку різних психічних розладів, включаючи депресію.

"Дослідження показують, що скорочення деяких емоційних центрів в мозку пацієнтів з депресією, яке може бути наслідком загибелі нервових клітин у цих ділянках, викликане вільними радикалами. Люди ж, які вживають багато овочів, ягід і фруктів, багатих антиоксидантами, які "гасять" вільних радикалів, рідше страждають від депресії, психологічного дискомфорту, тривожних і афективних розладів", - пише Скиталінська.

Також дієтолог відзначає важливість вживання "сонячних" фітонутриєнтів, які містяться в жовто-оранжево-червоних плодах. Такі продукти діють на людей сприятливо, заспокоюючи нервову систему.

"Ви думаєте, чому італійці такі веселі? Тому що їдять багато помідорів - в свіжому, в'яленому вигляді і в томатній пасті, сі-сі, сеньйори і сеньйориты. Не менш антидепресантну дію має і гарбуз! Чудовий овоч, який не має жодних протипоказань взагалі ні для кого. Він не кислий, не гострий і має надзвичайно ніжну клітковину", - стверджує експерт.

Скріншот поста: (instagram.com/dr.skytalinska)

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Відео: РБК-Україна