Полезные жиры: диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что стоит включить в рацион каждой женщине

Многие худеющие сознательно избегают жиров в рационе. А зря, ведь они бывают не только вредными, но и полезными. Профессиональный диетолог Тиана Фиалкова рассказала о то, какие жирные продукты должны входить в рацион женщин для стройности и здоровья.

По словам специалиста, чем холоднее ваш климат, тем больше жиров должно быть в рационе. С достаточным количеством жиров в рационе легче избавиться от тяги к сладкому, аппетит становиться умеренным, отпадает необходимость в перекусах.

Эксперт составила список продуктов с полезными жирами в составе, который особо важен для женского гормонального фона:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Растительные масла холодного отжима (кроме подсолнечного и кукурузного).

Орехи, семена и пасты из них (без термической обработки и кроме арахиса).

Авокадо, но необязательно.

Яйца с мягким желтком.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Органическое топленое масло.

Слабосоленая рыба (сельдь матиас и дикий лосось).

Икра.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт признается, что часто сталкиваться с проблемой дефицита полезных жиров у представительниц прекрасного пола, поэтому советует включить их в ежедневный рацион.

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