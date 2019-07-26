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Полезные жиры: диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья

Lite » Еда 26.07.2019 - 08:42
Полезные жиры: диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что стоит включить в рацион каждой женщине

Многие худеющие сознательно избегают жиров в рационе. А зря, ведь они бывают не только вредными, но и полезными. Профессиональный диетолог Тиана Фиалкова рассказала о то, какие жирные продукты должны входить в рацион женщин для стройности и здоровья.

По словам специалиста, чем холоднее ваш климат, тем больше жиров должно быть в рационе. С достаточным количеством жиров в рационе легче избавиться от тяги к сладкому, аппетит становиться умеренным, отпадает необходимость в перекусах.

Эксперт составила список продуктов с полезными жирами в составе, который особо важен для женского гормонального фона:

Полезные жиры: диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Растительные масла холодного отжима (кроме подсолнечного и кукурузного).
  • Орехи, семена и пасты из них (без термической обработки и кроме арахиса).
  • Авокадо, но необязательно.
  • Яйца с мягким желтком.

Полезные жиры: диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Органическое топленое масло.
  • Слабосоленая рыба (сельдь матиас и дикий лосось).
  • Икра.

Полезные жиры: диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт признается, что часто сталкиваться с проблемой дефицита полезных жиров у представительниц прекрасного пола, поэтому советует включить их в ежедневный рацион.

Напомним, что диетолог-нутрициолог Светлана Никитчук перечислила топ-10 продуктов для красивых, сильных и здоровых волос.

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