Дієтолог розкрила головні правила харчування при проблемній шкірі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Налагодити ситуацію зі здоров'ям і красою шкіри допоможе правильне харчування

Якщо у вас жирна і проблемна шкіра, схильна до висипань, вам може допомогти правильне харчування. Слід відмовитися від деяких продуктів, а інші навпаки додати в раціон. Про це дієтолог Тіана Филкова, яка раніше перерахувала продукти для стрункості і здоров'я, розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що чимало дівчат різного віку страждають від акне. Акне - це поразка сальних залоз запального та/або обструктивного характеру внаслідок впливу зовнішніх та/або внутрішніх факторів.

Які несприятливі фактори запускають хворобу:

харчування.

токсичні навантаження.

стреси.

інсулінорезистентність.

генетичні фактори.

дисфункції шкт.

гормональні порушення.

Як бачите, несприятливих чинників досить багато. Зазвичай йдуть в комплексі кілька факторів, у результаті чого змінюється склад шкірного сала, активізується Р. acne..

Ілюстративне фото (pexels.com)

І хоча харчування розглядається, за даними наукових досліджень, як третій за значимістю етіологічний фактор, але саме це найпростіше, що ви можете відкоригувати самостійно.

Правила харчування при проблемах зі шкірою:

Ряд досліджень вказує, що у пацієнтів з акне є закономірність: відзначається активне споживання продуктів з високим глікемічним індексом, споживання молочних продуктів, насичених жирних кислот з junk food, горіхів і шоколаду, смаженого м'яса І навпаки, відзначено низьке споживання білка, особливо риби.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Молочні продукти і акне. Доведено, білок молочної сироватки потенціює розвиток акне, стимулює ліпогенез у сальних залозах, підвищує рівень інсуліну і концентрацію IGF-1 (фактор запалення). Найнебезпечніший в даному плані сухий знежирений молочний порошок, який можна зустріти в покупних батончиках, швидких напоях, випічці.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Також в червоний список потрапляють: кукурудзяна та соняшникова олія, какао боби, смажені горіхи і насіння, высокоуглеводистые крупи (про що мова, вгадаєте?).

Знижують ризик акне: зелені овочі, особливо хрестоцвіті, продукти багаті омега-3 і риба, як основне джерело тваринного білка. А якщо коротко: кетогенна дієта. В даному випадку вона актуальна і ефективна.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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