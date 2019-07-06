Диетолог призналась, о чем врут фитнес-блогеры

Советчиков по быстрому и правильному похудению хватало всегда, а в век блогерства - их количество просто зашкаливает, считает Екатерина Медушкина. Почти каждый второй именует себя фитнес-блогером и дает свои универсальные и быстрые рецепты сбросить лишние килограммы. Насколько эти рецепты соответствует действительности и не навредят здоровью - большой вопрос, на который решила ответить диетолог.

Она собрала три мегапопулярных на сегодняшний день заблуждения:

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1. "Переходите на 2-3-разовое питание - голодом вы запускаете аутофагию - процесс регенерации на клеточном уровне и механическое самоочищение организма" — так звучит первый миф. Диетолог указала на научные исследования обмена веществ людей с избыточным весом при различной интенсивности питания от 2 раз до 17 раз в день, которые подтвердили, что при снижении количества подходов в приему пищи — нет ни какой разницы для похудения. Другими словами дробное питание 5-6 раз в день (при условии соблюдения правильной калорийности и включая перекусы) по прежнему наилучший способ избавиться от лишних килограммов и не чувствовать экстремального чувства голода. А при условиях активных занятий спортом в частом дробном питании можно получить даже преимущества, ведь в таком случае потеря мышечной массы снижается, а жиросжигание — повышается.



Иллюстративное фото: pexels.com



2. "Сократите количество потребляемых углеводов - не больше 3 фруктов в день, а также каши, хлеб, макароны (не чаще 1 раза в день)" — и на это заблуждение Екатерина дала такой ответ: полностью вычеркивать простые углеводы из своего питания однозначно не стоит (это прямая рекомендация от ВОЗ), стоит оставить их потребление не более 10% от суточной калорийности. А что касается сложных углеводов, то они очень богаты витаминами и минералами, кроме того, глюкоза, которую мы получаем из них - источник пищи для головного мозга, поэтому сокращать их количество опасно.

Иллюстративное фото: pexels.com

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3. Миф номер три - "откажитесь от молочки - она стимулирует выработку инсулина". "Продукция инсулина - это нормальная функция организма, другой вопрос в каком количестве и какого качества он вырабатывается", - утверждает Екатерина Медушкина. Действительно у молочной продукции высокий инсулиновый индекс, но если употреблять ее без добавления сахара или фруктозы, то резкого скачка выроботки инсулина не произойдет, он будет вырабатываться постепенно. В молочных продуктах для зоровых людей никакой инсулиновой опасности нет, считает диетолог.

Иллюстративное фото: pexels.com

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