Дієтолог пояснила, чим небезпечне надмірне вживання червоного м'яса і як його правильно включати в раціон

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Не відмовляйтеся від червоного м'яса, але скоротіть його вживання до не більше 2 разів на тиждень

Червоне м'ясо — відмінне джерело білка і корисних мінералів. Однак надмірне вживання червоного м'яса може викликати ризик розвитку ракових клітин. Про це на своїй instagram-сторінці розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

"Червоне м'ясо є хорошим джерелом білка, вітамінів і мінералів і МОЖЕ бути частиною збалансованого здорового раціону... Вживання великої кількості червоного м'яса збільшує ризик розвитку раку кишечника (колоректального)", — пише Комісарова.

Фото: pixabay/gurkanerol

При цьому дієтолог нагадала, що до червоного м'яса належить: яловичина, телятина, баранина, свинина, козлятина, дичина.

А ось курка, качка, гусак, індичка і кролик не потрапляють в категорію червоного м'яса.

І все ж не слід зловживати вживанням червоного м'яса, так як надмірне захопленням їм може викликати розвиток раку кишечника.

Тому в добу рекомендується їсти не більше 70 г вже приготованого червоного м'яса. Комісарова уточнює — ця порція розміром приблизно з долоню. В тиждень ця норма становить не більше 500 грамів.

Вживайте в день не більше 70 грамів червоного м'яса (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Також прагніть до поступового скорочення вживання червоного м'яса — не більше 2 разів на тиждень.

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А ось промислово перероблене м'ясо бажано виключити зі свого раціону. До нього відноситься: бекон, шинка, різні ковбаси, копченості, м'ясні консерви і сосиски.

А щоб вам вистачало заліза, урізноманітніть свій раціон. Включіть в меню рибу, яйця, бобові, горіхи.

"Червоне м'ясо в обмежених кількостях принесе тільки користь вам і вашому організму", — підсумувала дієтолог.

Від копченостей, ковбас і бекону слід і зовсім відмовитися (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

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