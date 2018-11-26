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Дієтолог назвав продукти, що прискорюють обмін речовин

Lite » Краса і здоров'я 26.11.2018 - 11:02
Дієтолог назвав продукти, що прискорюють обмін речовин
Ілюстративне фото (pixabay.com)

При схудненні корисно вживати таку їжу

Не секрет, що найчастіше не страждають зайвою вагою ті, у кого хороший метаболізм. Адже саме завдяки швидкому обміну речовин організм перетворює їжу в енергію. Але що робити, якщо вам не пощастило і ви розумієте, що пора б розігнати обмін речовин? Крім активного способу життя також важливо дотримувати правильного раціону. Існують продукти, які здатні зменшувати кількість засвоюваних калорій і прискорюють метаболізм, пише Med2.

Американський дієтолог Майкл Адамс впритул займався питаннями розробки низькокалорійного харчування для найбільш ефективного скидання ваги.

Він склав список продуктів, які допомагають розщеплювати жири, прискорювати обмінні процеси в організмі людини, а також насичують його всіма необхідними речовинами, при цьому, не володіючи підвищеною харчовою цінністю.

Отже, ось що варто включити в свій раціон.

Список дієтолога:

баранина;
свиняче м'ясо;
печериці;
молоко;
імбир;
кориця;
хрестоцвіті овочі;
ананас;
грейпфрут;
авокадо;
кокос;
лимон;
часник;
томати;
чорний і зелений кави.;
мате зелений чай;
мед;
хліб з цільного зерна.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, які "здорові" продукти можуть нашкодити організму.

До цього ми розповідали, які поради дав дієтолог, щоб не набрати вагу взимку. Лікар-дієтолог Вікторія Савицька розповіла, як слід харчуватися взимку, щоб не набрати зайву вагу. За її словами, слід дотримуватися дробового харчування. Його базова умова - часте вживання їжі протягом дня невеликими порціями. Цей метод забезпечує постійну ситість і швидкий метаболізм, що допомагає не поправлятися.

Раніше ми повідомляли, що експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно. Давно відомий факт – багато людей під час стресу намагаються його "заїдати" і, як результат, можуть отримати небажані наслідки у вигляді зайвих набраних кілограмів. Однак навіть таку неприємну річ, як стрес можна мінімізувати і навіть обернути собі на користь. Все що для цього потрібно – під час стресу їсти овочі, а не інші продукти.

Відео: РБК-Україна

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