Дієтолог назвав продукти, що прискорюють обмін речовин

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При схудненні корисно вживати таку їжу

Не секрет, що найчастіше не страждають зайвою вагою ті, у кого хороший метаболізм. Адже саме завдяки швидкому обміну речовин організм перетворює їжу в енергію. Але що робити, якщо вам не пощастило і ви розумієте, що пора б розігнати обмін речовин? Крім активного способу життя також важливо дотримувати правильного раціону. Існують продукти, які здатні зменшувати кількість засвоюваних калорій і прискорюють метаболізм, пише Med2.

Американський дієтолог Майкл Адамс впритул займався питаннями розробки низькокалорійного харчування для найбільш ефективного скидання ваги.

Він склав список продуктів, які допомагають розщеплювати жири, прискорювати обмінні процеси в організмі людини, а також насичують його всіма необхідними речовинами, при цьому, не володіючи підвищеною харчовою цінністю.

Отже, ось що варто включити в свій раціон.

Список дієтолога:

баранина;

свиняче м'ясо;

печериці;

молоко;

імбир;

кориця;

хрестоцвіті овочі;

ананас;

грейпфрут;

авокадо;

кокос;

лимон;

часник;

томати;

чорний і зелений кави.;

мате зелений чай;

мед;

хліб з цільного зерна.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, які "здорові" продукти можуть нашкодити організму.

До цього ми розповідали, які поради дав дієтолог, щоб не набрати вагу взимку. Лікар-дієтолог Вікторія Савицька розповіла, як слід харчуватися взимку, щоб не набрати зайву вагу. За її словами, слід дотримуватися дробового харчування. Його базова умова - часте вживання їжі протягом дня невеликими порціями. Цей метод забезпечує постійну ситість і швидкий метаболізм, що допомагає не поправлятися.

Раніше ми повідомляли, що експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно. Давно відомий факт – багато людей під час стресу намагаються його "заїдати" і, як результат, можуть отримати небажані наслідки у вигляді зайвих набраних кілограмів. Однак навіть таку неприємну річ, як стрес можна мінімізувати і навіть обернути собі на користь. Все що для цього потрібно – під час стресу їсти овочі, а не інші продукти.

Відео: РБК-Україна