Как не набрать вес зимой: советы диетолога

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Следует придерживаться дробного питания

Врач-диетолог Виктория Савицкая рассказала, как следует питаться зимой, чтобы не набрать лишний вес. По ее словам, следует придерживаться дробного питания, пишет "Медикфорум".

Его базовое условие - частое употребление пищи в течение дня небольшими порциями. Этот же метод обеспечивает постоянную сытость и быстрый метаболизм, что помогает не поправляться.



По словам специалиста, пища, съедаемая небольшими порциями и в правильном сочетании, быстрее усваивается и не нагружает органы ЖКТ, печень. Причем такой вариант питания побуждает пищеварительную систему постоянно работать, что помогает ускорять метаболизм и не набирать вес.



Диетолог посоветовала зимой употреблять пищу дробно каждые 2-3-4 часа.



"Лучше питаться часто и понемногу, чем 2 раза в день, съедая первое, второе, салат, десерт и компот. Переваривать сразу много всего будет сложно, стало быть, - что-то непременно осядет на талии", - поделилась своим мнением Савицкая.

Завтрак



Врач порекомендовала после пробуждения первым делом выпивать стакан чистой воды. Через полчаса после этого можно выпить кофе и приступить к завтраку. На завтрак эксперт считает полезным сварить яйца или приготовить яичницу с тостом из цельнозернового хлеба или двумя кусочками сыра. Через два часа после завтрака можно выпить чашку чая с крекером или овсяным печеньем, либо съесть любимый фрукт.

Фото: pixabay.com

Обед

Пообедать можно спутя два-три часа. Через два-три часа после обеда не возбраняется перекусить – например, фруктовым салатом, чаем с сухофруктами, горстью орехов.

Ужин

Ужинать эксперт советует не позже, чем за три часа до сна.

По словам эксперта, обед в холодный сезон обязательно должен быть горячим. На ужин лучше отдать предпочтение растительной пище либо же нежирному йогурту или творогу – мясо или рыбу следует съедать днем.

Фото: pixabay.com

Напомним, включение определенных продуктов питания в рацион в зимний период поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Они помогут организму адаптироваться к погодным условиям, являющимся для него серьезным стрессом. Диетолог рассказала, на какие продукты следует налегать зимой.

Отметим, что диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона. Фус утверждает, что при попытках нормализовать вес, люди исключают макароны из своего рациона. Хотя, на самом деле, есть макароны, которые не относятся к разряду "вредного мучного". Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Мы также сообщали, что эксперты рассказали, чем "заедать" стресс полезно. Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем тем, кто ест овощи мало или не кушает их вовсе. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12% больше, чем всего одна порция или ни одной.

Видео: РБК-Украина