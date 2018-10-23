Дельфинотерапия: Супрун развенчала миф о полезности данной процедуры

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В некоторых случаях плавать с дельфинами даже опасно

И. о. министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун объяснила, что популярная процедура дельфинотерапии на самом деле не имеет лечебных свойств. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что один сеанс дельфинотерапии стоит в Украине до 3000 гривен, но добавила, что даже если бы они были бесплатны – то разрекламированной пользы они все равно не несут.

"В дельфинариях распространены услуги дельфинотерапии - проведение времени с ними с якобы лечебной целью. Стоят они немало - один сеанс до 3000 гривен. Но даже если бы были бесплатными, то не приносили бы той пользы, которую рекламируют, ни людям, ни дельфинам", - написала Супрун.

Она рассказала, что морские биологи провели целое исследование, чтобы выяснить имеет ли дельфинотерапия уникальную пользу.

"Миф №1: Дельфинотерапия имеет уникальную пользу! Правда: Польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения, а положительное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой, или котом. Целью проекта Delfintherapie - Eine Faktensammlung было получение точных данных о положительных и отрицательных сторонах методики. Исследователи уточнили обе основные теории, лежащие в основе методики дельфинотерапии.

"Одна утверждает, что дельфинотерапия развивает у пациентов способность к концентрации внимания. Другая утверждает то же самое, но о способности к расслаблению, релаксации. Это две совершенно разные, противоречащие друг другу теории", - рассказал морской биолог и специалист по дельфиновым Карстен Брензиг.

"Терапия с участием животных - это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения", - подчеркивает Оттерштедт. Успех зависит не от биологического вида животного, а от его характера и коммуникабельности. Длительные исследования показали, что методики, в которые входит общение с собаками, овцами и даже насекомыми имеют фактически идентичен эффект. Но и их нельзя считать методом лечения. Удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя", - написала и. о. министра.

Также Супрун развенчала и второй миф, который связан с дельфинотерапией – об ультразвуке, который якобы помогает пациентам.

"Миф №2: Дельфины лечат ультразвуком. Правда: Гипотеза в основе терапии заключается в том, что ультразвук, который выдает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека. Однако, не существует экспериментальных подтверждений по этому поводу, а вот это исследование демонстрирует ее несостоятельность. Исследователи записали 83 сеансов дельфинотерапии в центре Dolphins Plus во Флориде. Они установили, что ультразвуки, выпускаемых дельфинами, не достигали даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм", - рассказала и. о. министра.

Она предупредила, что плавать с дельфинами небезопасно, так как есть риск заразиться от них серьезными заболеваниями.

"Миф №3: Дельфинотерапия точно не повредит. Правда: 20 минут с дельфином стоят до 3000 гривен. Сеансов нужно десять, и желательно - два раза в год. То есть десятки тысяч в год от одной семьи идет в карман владельцев дельфинария. Часто такими услугами пользуются родители детей, имеющих тяжелые болезни, порой неизлечимые болезни. Многие говорят, мол, чего волноваться, когда дельфины не повредят. Однако, поскольку у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонелла и другие, также риск заразиться. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем", - подчеркнула Супрун.

И напоследок и. о. министра развенчала четвертый миф о том, что дельфинам нравится плавать вместе с людьми.

"Миф №4: Дельфинам нравится купаться с людьми. Правда: в естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является ужасно тесной консервной банкой. Дельфины и другие морские животные обитают в соленой морской воде. В неволе они находятся в обычной водопроводной воде, разведенной морской солью и другими химикатами, среди которых содержится хлор. От такой воды дельфины болеют, слепнут, и у них разъедается кожа. На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет. Между тем в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет", - резюмировала Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала о ранних симптомах гипертонического кризиса.

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Видео: РБК-Украина