Дельфінотерапія: Супрун розвінчала міф про корисність даної процедури

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У деяких випадках плавати з дельфінами навіть небезпечно

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила, що популярна процедура дельфінотерапії насправді не має лікувальних властивостей. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що один сеанс дельфінотерапії коштує в Україні до 3000 гривень, але додала, що навіть якщо б вони були безкоштовні – то розрекламованої користі вони все одно не несуть.

"В дельфінаріях поширені послуги дельфінотерапії - проведення часу з ними з нібито лікувальною метою. Коштують вони чимало - один сеанс до 3000 гривень. Але навіть якщо б були безкоштовними, то не приносили б тієї користі, яку рекламують, ні людям, ні дельфінам", - написала Супрун.

Вона розповіла, що морські біологи провели ціле дослідження, щоб з'ясувати чи має дельфінотерапія унікальну користь.

"Міф №1: Дельфінотерапія має унікальну користь! Правда: Користь дельфінотерапії не має жодного наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти з грою з собакою або котом. Метою проекту Delfintherapie - Eine Faktensammlung було отримання точних даних про позитивні і негативні сторонах методики. Дослідники уточнили обидві основні теорії, що лежать в основі методики дельфінотерапії.

"Одна стверджує, що дельфінотерапія розвиває у пацієнтів здатність до концентрації уваги. Інша стверджує те ж саме, але про здатність до розслаблення, релаксації. Це дві абсолютно різні, що суперечать один одному теорії", - розповів морський біолог і фахівець з дельфінових Карстен Брензиг.

"Терапія з участю тварин - це лише підтримка основного курсу терапії, але ні в якому разі не методика лікування", - підкреслює Оттерштедт. Успіх залежить не від біологічного виду тварини, а від його характеру і комунікабельності. Тривалі дослідження показали, що методики, в які входить спілкування з собаками, вівцями і навіть комахами мають фактично ідентичний ефект. Але і їх не можна вважати методом лікування. Задоволення від купання з дельфінами вважати лікувальним ефектом теж не можна", - написала в. о. міністра.

Також Супрун розвінчала і другий міф, який пов'язаний з дельфінотерапією – про ультразвук, який нібито допомагає пацієнтам.

"Міф №2: Дельфіни лікують ультразвуком. Правда: Гіпотеза в основі терапії полягає в тому, що ультразвук, який видає дельфін у процесі ехолокації, впливає на баланс нейромедіаторів в мозку людини. Однак, не існує експериментальних підтверджень з цього приводу, а ось це дослідження демонструє її неспроможність. Дослідники записали 83 сеансів дельфінотерапії в центрі Dolphins Plus у Флориді. Вони встановили, що ультразвуки, що випускаються дельфінами, не досягали навіть мінімального порогу прийнятих для ультразвукової терапії медичних норм", - розповіла в. о. міністра.

Вона попередила, що плавати з дельфінами небезпечно, так як є ризик заразитися від них серйозними захворюваннями.

"Міф №3: Дельфінотерапія точно не зашкодить. Правда: 20 хвилин з дельфіном стоять до 3000 гривень. Сеансів потрібно десять, і бажано - два рази на рік. Тобто десятки тисяч в рік від однієї родини йде в кишеню власників дельфінарію. Часто такими послугами користуються батьки дітей, які мають важкі хвороби, часом невиліковні хвороби. Багато хто кажуть, мовляв, чого хвилюватися, коли дельфіни не зашкодять. Однак, оскільки у людей з дельфінами є загальні інфекційні хвороби: кандидоз, сальмонела та інші, також ризик заразитися. Особливо тим, хто має проблеми зі здоров'ям", - наголосила Супрун.

І наостанок в. о. міністра розвінчала четвертий міф про те, що дельфінам подобається плавати разом з людьми.

"Міф №4: Дельфінам подобається купатися з людьми. Правда: в природному середовищі дельфіни пропливають до 160 км в день, тому навіть найбільший дельфінарій для тварин є жахливо тісному консервною банкою. Дельфіни та інші морські тварини живуть у солоній морській воді. У неволі вони знаходяться у звичайній водопровідній воді, розведеною морською сіллю та іншими хімікатами, серед яких міститься хлор. Від такої води дельфіни хворіють, сліпнуть, і у них роз'їдається шкіра. На волі дельфіни живуть від 25 до 50 років. Між тим в дельфінаріях більше половини тварин помирають протягом перших двох років перебування в неволі, а ті, які долають цей термін, живуть в середньому 6 років", - резюмувала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми писали про те, що Супрун розповіла про ранні симптоми гіпертонічної кризи.

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Відео: РБК-Україна