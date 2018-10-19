Таких исследований нет: Супрун развенчала миф о полезности лука против гриппа

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И. о. министра дала свои рекомендации, как уберечь детей от вирусных инфекций

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун объяснила украинцам, что у лука нет никаких противопростудных свойств. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун сообщила, что многие украинцы используют лук, как своеобразный оберег от гриппа и простуд. Однако она объяснила, что не существуют ни одного исследования, которое доказывало бы, что у лука есть противовирусные свойства.

"Ко мне обратились обеспокоенные родители школьников. Их интересует, действительно ли развешивания лука в учебных кабинетах может уберечь детей от простуды или гриппа? Подозреваю, что мысль о лук как о своеобразном обереге от гриппа, не редкая среди родителей школьников, да и вообще общества. Поэтому поделюсь исследованиями по применению лука во время простуды. Если коротко - их нет. И наиболее вероятно, когда вы будете искать информацию на эту тему, то скорее всего наткнетесь на интернет-форумы или статьи из журналов, которые вас еще больше запутают", - рассказала и. о. министра.

Она отметила, что существует множество способов использования лука, но ни одно из них не имеет научного обоснования.

"Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много - их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто едят их целыми. Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты", - пояснила Супрун и предупредила, что в некоторых случаях чрезмерное использования лука может навредить.

"Очень вероятно, что от потребления луковицы могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа - сильное раздражение и одновременно увеличение выделений. В том числе дети очень чувствительны к запаху лука. Наиболее вероятно, что такое профилактическое "меню" не будет способствовать процессу", - отметила и. о. министра.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна Супрун перечислила свои рекомендации, которые помогут минимизировать риски заболеть гриппом или ОРВИ.

"Вакцинируйтесь от гриппа сами и сделайте прививки и вашему ребенку - одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса. Напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно мыть тщательно руки. Всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе. Сбалансированное питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности - также эффективная профилактика болезней. Если ребенок заболел - останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом по лечению. Лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их только как часть сбалансированного питания. А детям лучше предложите теплый чай с малиной", - порекомендовала Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как защитить организм от кишечной инфекции.

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Видео: РБК-Украина