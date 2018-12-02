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Все мы так делаем: безобидная привычка, из-за которой появляются морщины

Lite » Красота и Здоровье 02.12.2018 - 12:05
Все мы так делаем: безобидная привычка, из-за которой появляются морщины
Наши привычки в еде могут влиять на то, как быстро у нас появятся первые признаки старения Некоторые продукты питания не только прибавляют нам лишние килограммы, но и отнимают у нас драгоценные годы жизни. Ведь питание в первую очередь определяет внутре

На первый взгляд она может показаться безобидной, но это не так

У естественной красоты много врагов. Помимо давно известных бьюти-врагов кожи, таких как: солнце, неочищенные кисти для мейкапа, сахар и алкоголь теперь известен еще один - трубочки для напитков! Оказывается, это, на первый взгляд, невинное увлечение вызывает появление морщин вокруг рта и старит лицо, об этом пишет "Cosmopolitan".

Образование морщин вокруг губ возникает из-за мимических мышц, которые постоянно и нефизиологично напрягаются. По сути, можно провести аналогию с курением сигарет, когда регулярно сжатые губы со временем теряют объем и привлекательность.

Все мы так делаем: безобидная привычка, из-за которой появляются морщины

Иллюстративное фото (cosmo.com.ua)

Чтобы не стать обладательницей мимических морщин раньше положенного срока нужно делать следующее: во-первых, пить просто из бокала или стакана без трубочки, во-вторых, смазывать губы и кожу вокруг них увлажняющими, питательными или укрепляющими средствами с коллагеном и гиалуроновой кислотой. Кроме этого желательно следить за мимикой – зачастую именно она виновна в преждевременном старении и появлении так называемой "маски старости" наряду с солнцем.

Кстати, ранее мы публиковали топ-5 продуктов, которые нас старят.

Напомним, диетологи рассказали, почему в стрессе мы едим сладкое и как с этим бороться. В стрессовых ситуациях лучше всего на благоприятное настроение действуют сладости, но их эффект недолог. Лучше становится лишь на короткое время, потом все возвращается в исходное состояние.

Видео(video.rbc.ua)

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