Как чувствовать себя бодрым и свежим утром: 7 лайфхаков

Согласитесь, нередко утро мы чувствуем себя сонными и обессиленными, а ведь еще целый день впереди. О том, как можно исправить ситуацию, рассказала на своей странице в Instagram популярный блогер, эксперт по похудению и здоровому образу жизни Даша Бухман. К слову, ранее она перечислила вечерние ритуалы, которые помогут легче уснуть.

Итак, вот 7 лайфхаков от Даши, как чувствовать себя бодрым и свежим утром (особенно, если проснулся без сил):

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Большой стакан воды, лучше комнатной температуры или теплый с небольшим количеством лимона и имбиря (на своем опыте: чем больше имбиря, тем быстрее просыпаешься). Его, как однажды подсказала мне подруга, можно выдавить чеснокодавилкой. Вода запускает нашу пищеварительную систему и вымывает токсины.

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Прыжки на месте (100 раз): во-первых, это отлично поднимает настроение, во-вторых, очищает лимфатическую систему, в-третьих, ускоряет кровообращение. Дети обычно присоединяются и получается очень весело.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Посмотреть на солнечный свет (понимаю, что с этим сейчас может быть проблематично, но все же - даже если пасмурно, схема работает, но только не через окно - а прямо выйти на балкон/улицу ) или можно приобрести специальный будильник, который будит светом (погуглите wake-up light alarm clock). Солнечный свет положительно влияет на наш гормональный фон, в том числе, на лептин, который отвечает за производство энергии.

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Холодный душ: это средство работает для меня на 100%. Включаем холодную воду, и хотя бы 10 дыханий стоим под ней (если интересно почитать про закаливание и влияние низких температур на организм, поищите Wim Hof “Iceman” Method - очень вдохновляющая и интересная история и информация).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Белково-жировой завтрак. Замечали, что в те дни, когда не выспались, организм особенно активно просит углеводов и сахара и как-будто никак не может наесться? Например, так получается, что кашу на завтрак я ем чаще всего в те дни, когда недоспала. Идеальным вариантом для поддержания стабильного уровня энергии и регулирования гормона голода грелина, будет белково-жировой завтрак: чиа-пудинг/яйца/рыба с овощами/авокадо. До завтрака я люблю выпить матча с кокосовой пастой и коллагеном.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/vitaminl_blog)⠀

Еще важные детали, которые помогут:

Иллюстративное фото (instagram.com/vitaminl_blog)⠀

Мы также передавали полезные и эффективные советы о том, как перестать есть после ужина.