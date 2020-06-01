Чудодейственная маска для роста и укрепления волос: домашний рецепт

За волосами нужно следить постоянно. Особенно в период межсезонья локоны страдают от недостатка витаминов и полезных веществ в организме. Эффективным продуктом для восстановления локонов считаются дрожжи. Трудно вообразить продукт, более полезный для волос, чем обычные дрожжи.

Недаром они используются в качестве основного ингредиента большого количества рецептов масок для волос: во всем мире популярны маски из дрожжей для роста волос, пишет бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram.



Дрожжи представляют собой множество микроскопических одноклеточных грибков, которые содержат большое количество белка, витаминов и микроэлементов. Они очень быстро усваиваются организмом и восполняют недостаток полезных элементов.



Дрожжи являются хорошим регулятором деятельности сальных желез, хорошо очищают кожу головы, убирают воспалительные процессы.



При регулярном употреблении дрожжевых масок локоны станут живыми, блестящими, густыми, усилится их рост и прекратится выпадение.

Благодаря своему составу, этот продукт способен сухим волосам придать мягкость, тонким — силу и объем, а жирным локонам вернуть природную красоту и свежесть.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Живые дрожжи (в брикете) - 4 ч.л.

Кефир - 3 ст.л.

Яичный желток - 1.



Все компоненты смешать до однородного состояния, маску нанести на кожу головы и корни волос, оставшуюся смесь распределить по всей длине, голову утеплить, выдержать 30-40 минут, смыть тёплой водой, помыть голову привычным для вас способом.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Удивительно быстро волосы начнут приобретать силу, здоровье и поразительно быстро ускорится их рост.



Применение: 1 раз в неделю.

Курс: 10 процедур.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом.