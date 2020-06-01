Чудодійна маска для росту і зміцнення волосся: домашній рецепт

За волоссям потрібно стежити постійно. Особливо у період міжсезоння локони страждають від нестачі вітамінів і корисних речовин в організмі. Ефективним продуктом для відновлення локонів вважаються дріжджі. Важко уявити продукт, більш корисний для волосся, ніж звичайні дріжджі. Недарма вони використовуються в якості основного інгредієнта великої кількості рецептів масок для волосся: у всьому світі популярні маски з дріжджів для росту волосся, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.



Дріжджі являють собою безліч мікроскопічних одноклітинних грибків, які містять велику кількість білка, вітамінів і мікроелементів. Вони дуже швидко засвоюються організмом і заповнюють недолік корисних елементів.



Дріжджі є хорошим регулятором діяльності сальних залоз, добре очищають шкіру голови, усувають запальні процеси.



При регулярному вживанні дріжджових масок локони стануть живими, блискучими, густими, посилиться їх зростання і припиниться випадання.

Завдяки своєму складу, цей продукт здатний сухим волоссю надати м'якість, тонким — силу і обсяг, а жирним локонам повернути природну красу і свіжість.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Живі дріжджі (в брикеті) - 4 ч. л.

Кефір - 3 ст. л.

Яєчний жовток - 1.



Всі компоненти змішати до однорідного стану, маску нанести на шкіру голови і коріння волосся, що залишилася суміш розподілити по всій довжині, голову утеплити, витримати 30-40 хвилин, змити теплою водою, помити голову звичним для вас способом.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Дивно швидко волосся почне набувати силу, здоров'я і разюче швидко прискориться його зростання.



Застосування: 1 раз на тиждень.

Курс: 10 процедур.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.