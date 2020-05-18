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Восстановление ногтей в домашних условиях: процедуры для укрепления и роста

Lite » Красота 18.05.2020 - 08:36
Восстановление ногтей в домашних условиях: процедуры для укрепления и роста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эти рецепты помогут при ломкости и расслоении ногтей и укрепят их

Не каждая девушка может похвастаться красотой своих ногтей, особенно в межсезонный период или после гель лака: ногти становятся ломкими, плохо растут и деформируются. Если вам не удалось уберечь их от расслоений и ломкости – стоит прибегнуть к питательным маскам, массажу и ванночкам. Это позволит добиться хороших результатов. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась эффективными рецептами для спасения ногтей.

Она предложила самые популярные процедуры всех времен и народов, которые и по сей день остаются самыми мощными и эффективными.

1. СОЛЕВЫЕ ВАННОЧКИ

Столовую ложку морской или обычной (йодированной) соли нужно развести в стакане теплой воды (37-40 градусов), вылить полученную жидкость в пиалу или тарелку средней глубины и опустить туда кончики пальцев так, чтобы ногти полностью погрузились в приготовленный раствор.

Длительность процедуры – 15-20 минут.

Восстановление ногтей в домашних условиях: процедуры для укрепления и роста

Иллюстративное фото (pexels.com)


2. ЛИМОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

Отжать сок лимона и поместить в емкость с лимоном кончики пальцев.
Можно просто втирать лимонный сок в ноготь, а можно прикладывать дольки лимона к ногтевым пластинам.

Длительность процедуры: 10 минут.

Восстановление ногтей в домашних условиях: процедуры для укрепления и роста

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. МАСЛЯНОЕ ПИТАНИЕ

Масло втирать в чистом виде в кутикулу и ногтевую пластину.

Возьмите любое масло, которое вам подходит, можно обогатить состав и добавить к маслу масляные витамины А, Е и массажными движениями втирайте в сам ноготь, кутикулу и зону роста.

Процедуры следует выполнять в комплексе 1,2,3. При выполнении двух важных условий – регулярности и комплексном подходе, вы очень быстро вернёте здоровье своих ноготков и максимольно ускорите их рост!

Восстановление ногтей в домашних условиях: процедуры для укрепления и роста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины красотабьюти-советы
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