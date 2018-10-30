"Чем тогда лечиться?": Супрун рассказала, что делать, если простудился

Фото: При симптомах гриппа температура держится несколько дней (flickr.com)

Многие медицинские препараты имеют низкую эффективность при лечении простуды

Людям постоянно напоминают о том, что при лечении простудных заболеваний антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и поедание витаминов не эффективны. Соответственно, у многих возникает логичный вопрос - а чем тогда лечиться? И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун ответила на этот вопрос в своей новой публикации на Facebook.

"Дело в том, что в лечении любой болезни больше не значит лучше. Главное - чтобы лекарства содержали действующее вещество, которое одолевает возбудители болезни. В случае с гриппом или простудой их немного", - написала в посте чиновница.

Далее Уляна перечислила все то, что поможет эффективно справиться с болезнью наиболее быстро.

Супрун обращает внимание на то, что врач может выписать противовирусные препараты (озельтамивир или занамивир). Они прописываются только по определенным симптомам и назначать их самим себе в коем случае нельзя. Однако, даже эти препараты не дадут молниеносного эффекта выздоровления - лечение ускорится максимум на два или три дня.

Когда простуда или грипп вызваны или осложнены бактериальной инфекцией, врач может назначить антибиотики. Однако в последнее время это случается все реже. Это делается только после забора анализов.

Лучший способ помочь организму при сезонной простуде или гриппе - облегчить симптомы. Для этого нет необходимости принимать "комбинированные лекарства от простуды" или различные препараты "для поддержки иммунитета", которые, как мы помним, малоэффективны. Достаточно пользоваться простыми способами. Большинство из которых, не требует дополнительных аптечных расходов.

Вот несколько советов, которые помогут справиться с болезнью и предотвратить осложнения:

Оставайтесь дома.

"Вам нужен спокойный режим, когда можно полежать, поспать и набраться сил для борьбы с болезнью. И совсем не нужны осложнения, которые могут возникнуть, если вы во время болезни продолжите активно работать, много двигаться и передвигаться по городу. К тому же, велик риск, что вы передадите вирус другим. Лечитесь дома, и пусть весь мир подождет. Только не забудьте связаться с вашим врачом в начале проявлений угрожающих симптомов и держите его в курсе, в случае ухудшения самочувствия, - отметила Супрун.

При температуре 38,5 и выше - примите жаропонижающие препараты. С действующим веществом, таким, как парацетамол или ибупрофен. Однако, если температура ниже, то принимать их не стоит. Она свидетельствует, что организм начал бороться с инфекцией и взбивания температуры ему мешать.

Пейте много жидкости

Когда мы болеем, то теряем влагу вместе с потом при лихорадке и во время интенсивного кашля. Поддерживать водный баланс в этом случае чрезвычайно важно. Воду и чай можно разнообразить малиной. Она содержит флавоноиды и витамин С, которые помогают бороться с болезнью. Для этого подойдет сырая, замороженная или перетертая с сахаром малина (только не много).

Питайтесь полезно.

"Овощи и фрукты как никогда нужны вашему организму во время болезни. Если же нет аппетита, рекомендую обратить внимание на куриный бульон. Он не только хорошо подойдет всем, кому дискомфортно есть или переваривать твердую пищу во время болезни. А также содержит большое количество питательных веществ. Кроме того, горячие жидкости помогают согреть нижнюю часть носоглотки и способствуют очищению слизистой оболочки. Это позволяет организму избавиться патогенных частиц и инфекции быстрее", - рекомендует Уляна Супрун.

Проветривайте помещение

Без кислорода вам вряд ли будет легче выздороветь, а вот сквозняков бояться не стоит. Не превращайте дом на бункер с наглухо закрытыми окнами. Регулярное проветривание и влажная уборка помогут легче перенести грипп и простуду.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

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Видео: (video.rbc.ua)