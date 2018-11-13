Чай способен защитить организм от болезней сердца

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Ежедневная доза чая снижает риск возникновения многих заболеваний

Специалисты рассказали, как употребления чая ежедневно может отразиться на здоровье человека. Об этом сообщает издание Live Science.

Ученые из Университета Западной Австралии провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как ежедневное употребление чая действует на организм человека. Они собрали данные 53 тысяч добровольцев, которые принимали участие в пролонгированном исследовании, которое началось еще в 90-е годы.

Все добровольцы заполняли специальные анкеты, в которых они перечисляли продукты, которые употребляли ежедневно или очень часто. За здоровьем всех респондентов следили на протяжении 23 лет. У части добровольцев под конец эксперимента обнаружились проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Однако выяснилось, что те добровольцы, которые ежедневно выпивали чай или съедали горсть ягод, получали в день около 500 миллиграммов флавонидов. Благодаря такой дозе они имели более низкий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических артерий.

Ученые отметили, что ежедневная необходимая доза флавонидов, которая обладает различными противовоспалительными свойствами, содержится в одной чашке чая или в стакане черники.

Кроме того, исследователи отметили, что сочетание флавонидов с алкоголем или сигаретами существенно понижает их количество, необходимое для достижения благотворного эффекта.

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Видео: РБК-Украина