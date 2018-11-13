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Чай здатний захистити організм від хвороб серця

Lite » Краса і здоров'я 13.11.2018 - 08:39
Чай здатний захистити організм від хвороб серця
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Щоденна доза чаю знижує ризик виникнення багатьох захворювань

Фахівці розповіли, як вживання чаю щодня може відбитися на здоров'я людини. Про це повідомляє видання Live Science.

Вчені з Університету Західної Австралії провели масштабне дослідження, щоб з'ясувати, як щоденне вживання чаю діє на організм людини. Вони зібрали дані 53 тисяч добровольців, які брали участь у пролонгованому дослідженні, яке почалося ще в 90-ті роки.

Всі добровольці заповнювали спеціальні анкети, в яких вони перераховували продукти, які вживали щодня або дуже часто. За здоров'ям усіх респондентів стежили протягом 23 років. У частині добровольців під кінець експерименту виявилися проблеми з серцево-судинною системою.

Однак з'ясувалося, що ті добровольці, які щодня випивали чай або з'їдали жменю ягід, одержували в день близько 500 міліграмів флавонідів. Завдяки такій дозі вони мали більш низький ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних артерій.

Вчені відзначили, що необхідна щоденна доза флавонідів, яка володіє різними протизапальними властивостями, міститься в одній чашці чаю або в склянці чорниці.

Крім того, дослідники відзначили, що поєднання флавонідів з алкоголем або сигаретами істотно знижує їх кількість, необхідну для досягнення позитивного ефекту.

До речі, раніше ми писали про те, що денне світло дозволить запобігти розвитку жахливої хвороби.

А також розповідали про те, що вчені знайшли новий спосіб скинути вагу без дієт і виснажливих тренувань.

Відео: РБК-Україна

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