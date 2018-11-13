Чай здатний захистити організм від хвороб серця

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Щоденна доза чаю знижує ризик виникнення багатьох захворювань

Фахівці розповіли, як вживання чаю щодня може відбитися на здоров'я людини. Про це повідомляє видання Live Science.

Вчені з Університету Західної Австралії провели масштабне дослідження, щоб з'ясувати, як щоденне вживання чаю діє на організм людини. Вони зібрали дані 53 тисяч добровольців, які брали участь у пролонгованому дослідженні, яке почалося ще в 90-ті роки.

Всі добровольці заповнювали спеціальні анкети, в яких вони перераховували продукти, які вживали щодня або дуже часто. За здоров'ям усіх респондентів стежили протягом 23 років. У частині добровольців під кінець експерименту виявилися проблеми з серцево-судинною системою.

Однак з'ясувалося, що ті добровольці, які щодня випивали чай або з'їдали жменю ягід, одержували в день близько 500 міліграмів флавонідів. Завдяки такій дозі вони мали більш низький ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних артерій.

Вчені відзначили, що необхідна щоденна доза флавонідів, яка володіє різними протизапальними властивостями, міститься в одній чашці чаю або в склянці чорниці.

Крім того, дослідники відзначили, що поєднання флавонідів з алкоголем або сигаретами істотно знижує їх кількість, необхідну для досягнення позитивного ефекту.

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Відео: РБК-Україна