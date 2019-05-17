Будь осторожна: диетолог рассказала, чем опасно быстрое похудение

Чем ближе лето, тем больше девушек начинают в панике искать способы, как бы побыстрее сбросить лишний вес - ведь сезон купальников на носу! Часто в ход идут жесткие низкокалорийные диеты, монодиеты, голодания, питьевые программы, резкое увеличение нагрузки и прочий экстрим. Однако подобные методы, как и слишком быстрое и резкое похудение, может быть весьма опасным. Об этом на своей странице в Instagram рассказала популярный диетолог Инна Foodfit.

Эксперт назвала возможные неприятные последствия, которые могут вам грозить при излишнем усердии или неправильном выборе способа похудеть.

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1. Печень.

Это важнейший орган, в котором при чередовании диет и зажоров нарушается работа ферментной системы. Ферменты нам нужны, чтоб усваивались и расщеплялись различные вещества. И при нарушении всей этой системы - вас ждет жировой гепатоз. Это когда жир откладывается в клетках печени. Соответсвенно нормальная работа печени нарушается.

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2. Мышцы.

В первую очередь при резком переходе на диету организм начнет расходовать мышцы и только потом перейдет на жиры. Поэтому не радуйтесь, что резко сбрасываете вес, жиры еще на месте!



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Иллюстративное фото (instagram.com/inna_foodfit)

3. Внутренние органы.

Представьте себе внутренние органы, которые облеплены жиром. А потом он быстро исчез. Мышцы, связки, фасции еще не подтянулись и не удерживают внутренние органы на своих местах. Соответственно, вам грозит опущение внутренних органов. ⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Нарушения цикла.

Для резкого похудения обычно урезают жиры и углеводы. При недостатке жиров у женщин нарушается менструальный цикл, попросту пропадает. Норма жиров для женщин не менее 1 г на кг веса, это важно!

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5. Обвисание кожи.

Она не успевает подтянуться и остается висеть. Сомнительная красота.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

"В общем, как бы не хотелось по-быстренькому, а нужно не спеша! Вспомните, вы же не за 2 недели вес набирали, будьте внимательны к своем организму", - отметила диетолог.

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