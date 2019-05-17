Будь обережна: дієтолог розповіла, чим небезпечне швидке схуднення

Чим ближче літо, тим більше дівчат починають в паніці шукати способи, як би швидше скинути зайву вагу - адже сезон купальників на носі! Часто в хід йдуть жорсткі низькокалорійні дієти, монодієти, голодування, питні програми, різке збільшення навантаження та інший екстрім. Однак подібні методи, як і занадто швидке і різке схуднення, може бути дуже небезпечним. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла популярний дієтолог Інна Foodfit.

Експерт назвала можливі неприємні наслідки, які можуть вам загрожувати при зайвій старанності або неправильному виборі способу схуднути.

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1. Печінка.

Це найважливіший орган, в якому при чергуванні дієт і зажоров порушується робота ферментної системи. Ферменти нам потрібні, щоб засвоювалися і розщеплялись різні речовини. І при порушенні всієї цієї системи - вас чекає жировий гепатоз. Це коли жир відкладається в клітинах печінки. Відповідно нормальна робота печінки порушується.

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2. М'язи.

В першу чергу при різкому переході на дієту організм почне витрачати м'язи і тільки потім перейде на жири. Тому не радійте, що різко скидаєте вагу, жири ще на місці!



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Ілюстративне фото (instagram.com/inna_foodfit)

3. Внутрішні органи.

Уявіть собі внутрішні органи, які обліплені жиром. А потім він швидко зник. М'язи, зв'язки, фасції ще не підтяглися і не утримують внутрішні органи на своїх місцях. Відповідно, вам загрожує опущення внутрішніх органів. ⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Порушення циклу.

Для різкого схуднення зазвичай урізують жири і вуглеводи. При нестачі жирів в жінок порушується менструальний цикл, просто пропадає. Норма жирів для жінок не менше 1 г на кг ваги, це важливо!

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5. Обвисання шкіри.

Вона не встигає підтягнутися і залишається висіти. Сумнівна краса.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

"Загалом, як би не хотілося по-швиденькому, а потрібно не поспішаючи! Згадайте, ви ж не за 2 тижні вагу набирали, будьте уважні до свого організму", - зазначила дієтолог.

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