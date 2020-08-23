Будь неотразимой! Стилисты назвали самые модные окрашивания осени 2020

Прическа 2020 (фото: canva.com)

Стилисты рассказали, что делать, если ваше старое окрашивание уже устарело

В жизни каждой женщины наступают периоды, когда она хочет бросить все и сделать каре. Такие желания часто связаны с желанием перемен и чего-то нового. Однако стилисты советуют обратить внимание на новые тенденции в окрашивании, которые могут добавить ту самую недостающую изюминку в ваш образ.

Какие окрашивания будут на пике популярности наступающей осенью и как превратить свой цвет в супермодный – читайте ниже.

По словам технолога компании Paul Mittchell, сейчас популярны несколько видов окрашивания, пишет Cosmopolitan.

Балаяж, омбре и сомбре вместо классического мелирования. Некоторые тренды из 80-х действительно возвращаются, но не мелирование. Многие сложные окрашивания на пике популярности уже несколько сезонов. И не планируют сдавать своих позиций. Балаяж, омбре и сомбре собирают целые фан-клубы быстрее, чем некоторые голливудские звезды. Поэтому никаких резких переходов в окрашивании волос. Теплые и нежные карамельные блики на волосах смягчат черты лица, придадут объем волосам и добавят всему образу легкости. И, конечно, не дадут забыть о теплых летних деньках и игре "солнечных зайчиков" в волосах.

Переход от темного к светлому вместо окрашивания тон-в-тон. Скажите твердое "нет" классическому окрашиванию в один тон. Классика не обязательно должна быть скучной. Попросите мастера оставить корни темными и создать медленный и натуральный переход к светлым кончикам. Такой прием придаст глубину цвету, волосам – объем, а вашему образу – легкость и непринужденность. Этот вариант подойдет также тем, кто хочет что-то изменить в своем облике, но не готов к радикальным переменам.

Оставь пару светлых прядей у лица. Еще один вариант для брюнеток. Оставьте несколько более светлых прядей у лица. Это красиво подсветит кожу и придаст объем тонким волосам. Приятный бонус – светлые оттенки зрительно уменьшают возраст. Такая техника окрашивания подойдет также тем, кто боится испортить волосы, но побыть блондинкой всегда хотел.

Благородная медь вместо огненно-рыжего. Отдайте предпочтение медным оттенкам волос! "Медь" в волосах - это самое большое открытие сезона, она будет отлично смотреться предстоящей "золотой осенью". Такой оттенок сделает лицо более ярким и выразительным и добавит образу трогательную беззащитность, присущую юным девушкам.

Холодный блонд вместо медовых оттенков. Белокурым красавицам пора немного охладиться после жарких дней. Беспроигрышный вариант – холодный блонд. Это придаст облику изысканности и благородной утонченности. И, конечно, комплименты гарантированы. Постарайтесь запастись специальным шампунем для блондинок, в составе которого протеиновый комплекс и масла американского шафрана и ореха макадамии. Такое сочетание ингредиентов предотвратит появление желтизны и надолго сохранит оттенок осветленных волос.

Ультрамодный ультрафиолет. Самобытный, немного провокационный, неземной – он точно не оставит никого равнодушным. Нужно хоть раз в жизни позволить себе выбрать оттенок волос не по палитре, а по Pantone.

Модные окрашивания (фото: cosmo)

Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно носить устаревшие вещи.