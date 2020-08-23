Будь чарівною! Стилісти назвали наймодніші способи фарбування осені 2020

Зачіска 2020 (фото: canva.com)

Стилісти розповіли, що робити, якщо ваше старе фарбування вже застаріло

У житті кожної жінки настають періоди, коли вона хоче кинути все і зробити каре. Такі бажання часто пов'язані з бажанням змін або бажанням чогось нового. Однак стилісти радять звернути увагу на нові тенденції у фарбуванні, які можуть додати ту саму необхідну родзинку у ваш образ.

Які фарбування будуть на піку популярності наступаючої осені і як перетворити свій колір супермодний – читайте нижче.

За словами технолога компанії Paul Mittchell, зараз популярні кілька видів фарбування, пише Cosmopolitan.

Балаяж, подвійні і сомбре замість класичного мелірування. Деякі тренди з 80-х дійсно повертаються, але не мелірування. Багато складних способів фарбування на піку популярності вже кілька сезонів. І не планують здавати своїх позицій. Балаяж, омбре і сомбре збирають цілі фан-клуби швидше, ніж деякі голлівудські зірки. Тому ніяких різких переходів у фарбуванні волосся. Теплі і ніжні карамельні відблиски на волоссі пом'якшують риси обличчя, додадуть об'єму волоссю і додадуть всьому образу легкості. І, звичайно, не дадуть забути про теплі літні дні та гру "сонячних зайчиків" у волоссі.

Перехід від темного до світлого замість фарбування тон у тон. Скажіть тверде "ні" класичному фарбуванню в один тон. Класика не обов'язково повинна бути нудною. Попросіть майстра залишити коріння темним та створити повільний і натуральний перехід до світлих кінчиків. Такий прийом додасть глибину кольору, волоссю об'єм, а вашому образу – легкість і невимушеність. Цей варіант підійде тим, хто хоче щось змінити у своєму образі, але не готовий до радикальних змін.

Залиш пару світлих пасом біля обличчя. Ще один варіант для брюнеток. Залиште трохи більше світлих пасом біля обличчя. Це красиво підсвітить шкіру і додасть об'єм тонкому волоссю. Приємний бонус – світлі відтінки візуально зменшують вік. Така техніка фарбування підійде також тим, хто боїться зіпсувати волосся, але побути блондинкою завжди хотів.

Благородна мідь замість вогненно-рудого. Віддайте перевагу мідним відтінкам волосся! "Мідь" в волоссі - це найбільше відкриття сезону, вона буде відмінно виглядати майбутньою "золотою осінню". Такий відтінок зробить обличчя більш яскравим і виразним і додасть образу зворушливу беззахисність, притаманну юним дівчатам.

Холодний блонд замість медових відтінків. Білявим красуням пора трохи охолодитися після спекотних днів. Безпрограшний варіант – холодний блонд. Це додасть вашому вигляду вишуканості та благородної витонченості. І, звичайно, компліменти гарантовані. Постарайтеся запастися спеціальним шампунем для блондинок, у складі якого протеїновий комплекс і масла американського шафрану і горіха макадамі. Таке поєднання інгредієнтів запобігає появі жовтизни й надовго збереже відтінок освітленого волосся.

Ультрамодний ультрафіолет. Самобутній, трохи провокаційний, неземний – він точно не залишить нікого байдужим. Потрібно хоч раз в житті дозволити собі обрати відтінок волосся не по палітрі, а по Pantone.

Модні фарбування (фото: cosmo)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як правильно носити застарілі речі.