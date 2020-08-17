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Как носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилиста

Понедельник 17 августа 2020 15:34
Как носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, как выглядеть стильно в неактуальных вещах

Если у вас есть любимые вещи, которые уже несколько устарели, и вы не хотели бы от них избавляться, не печальтесь - их все еще можно носить. Как это делать, чтобы еще и выглядеть при этом стильно, рассказала стилист Настя Ерасова.

Лайфхаки от модного эксперта:

1. Надо, чтобы сама вещь была качественной и выглядела вполне новой, не заношенной.

Как носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилистаКак носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилиста

2. чтобы вещь была по размеру: не выглядела тесной или маленькой, как будто ты влезла в блузку со школьных времён (даже если это так и есть)

Как носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилистаКак носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилиста

3. чтобы остальные вещи в комплекте были актуальными и базовыми.

Как носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилиста

Если ты берёшь не самую современную вещь, но делаешь с ней хороший комплект, ты как бы говоришь всем вокруг: я эту вещь люблю и хочу её носить. Хочу, буду и умею!

Как носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилистаКак носить устаревшие вещи: лайфхаки от стилистаИллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Кстати, в основном неактуальную вещь выдают всякие украшательства, которые были в тренде и устарели. Возможно, их можно убрать в ателье, и вещь станет базовой.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 модных вещей, которые позволят выглядеть стильно в межсезонье.

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