"Бороться с простудой надо не только лекарствами": диетолог рассказала, как лечить болезни

Фото: (pxhere.com)

Светлана Фус дала пару практичных советов, которые помогут укрепить иммунитет

Популярный диетолог Светлана Фус считает, что большинство недооценивает возможности питания. На своей станице в Facebook эксперт пишет, как с помощью правильно составленного рациона можно уберечься от гриппа и прочих простуд.

"Что мы делаем, когда возникла простуда или грипп? Мы вспоминаем о натуральных средствах: чай с лимоном или молоко с медом. Обычно так пробуем себе помочь в таких случаях. Но этого часто недостаточно. Мы, к сожалению, забываем о больших возможностях питания. Бороться с простудой надо не только лекарствами", - пишет Фус.

Диетолог утверждает, что именно правильное питание поможет победить простуду и улучшит иммунитет. Чтобы вирусы держались подальше важно использовать природные источники витаминов С, А, Е, Д3 и бета-каротина.

Также в период простуд эксперт рекомендует ежедневно употреблять растительное масло, орехи и рыбий жир. Стоит позаботиться, чтобы в дневном рационе всегда присутствовали: блюда из мяса, птицы, рыбы, яйца, крупы и морская капуста.

Фото: (pixabay.com)

"Помним о пользе кисломолочных продуктов, они поддерживают в рабочем состоянии микрофлору кишечника. Ведь 80% нашей иммунной защиты находится в кишечнике и зависит именно от состояния нашей микрофлоры. Также следует ограничить употребление сладкого, которое нарушает нормальный ее баланс", - отмечает Светлана Фус.

Фото: (pixabay.com)

Первая рекомендация врача при простуде - обильное питье. Это особенно важно, если есть не хочется. Обильное питье, по словам диетолога, увлажняет слизистую верхних дыхательных путей, помогает "смыть" вирусы и токсины. При кашле и насморке жидкость должна быть обязательно теплой. Снизить температуру помогут морсы из клюквы и брусники.

Фото: (pixabay.com)

"Постарайтесь ежедневно принимать пищу богатую белком, который является строительным материалом для иммунной системы. И лучшим для нас источником легкоусвояемого белка будет рыба, белое мясо, яйца, сыр.

Можно немного черного шоколада, натурального мармелада, сухофрукты и мед. О колбасах, сосисках, фаст-фуде лучше забыть. И кондитерские изделия тоже.

То есть, начинаем новую здоровую жизнь и продолжаем так питаться в дальнейшем. Ведь иммунитет нужно поддерживать всегда", - подытожила Фус.

Кстати, Светлана Фус уже как-то писала, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Завтрак-завтраком, но не забывайте также обедать. По словам Фус, обед должен быть самым плотным приемом пищи за весь день.

Видео: РБК-Украина