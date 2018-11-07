"Боротися із застудою треба не тільки ліками": дієтолог розповіла, як лікувати хвороби

Фото: (pxhere.com)

Світлана Фус дала кілька практичних порад, які допоможуть зміцнити імунітет

Популярний дієтолог Світлана Фус вважає, що більшість недооцінює можливості харчування. На своїй сторінці у Facebook експерт пише, як за допомогою правильно складеного раціону можна вберегтися від грипу та інших застуд.

"Що ми робимо, коли виникла застуда або грип? Ми згадуємо про натуральні засоби: чай з лимоном або молоко з медом. Зазвичай так пробуємо собі допомогти в таких випадках. Але цього часто недостатньо. Ми, на жаль, забуваємо про великі можливості харчування. Боротися із застудою треба не тільки ліками", - пише Фус.

Дієтолог стверджує, що саме правильне харчування допоможе перемогти простуду і поліпшить імунітет. Щоб віруси трималися подалі важливо використовувати природні джерела вітамінів С, А, Е, Д3 і бета-каротину.

Також в період застуд експерт рекомендує щодня вживати олію, горіхи і риб'ячий жир. Варто подбати, щоб у денному раціоні завжди були присутні: страви з м'яса, птиці, риби, яйця, крупи і морська капуста.

Фото: (pixabay.com)

"Пам'ятаємо про користь кисломолочних продуктів, вони підтримують у робочому стані мікрофлору кишечника. Адже 80% нашої імунної захисту знаходиться в кишечнику і залежить саме від стану мікрофлори. Також слід обмежити вживання солодкого, яке порушує нормальний баланс", - зазначає Світлана Фус.

Фото: (pixabay.com)

Перша рекомендація лікаря при застуді - рясне питво. Це особливо важливо, якщо їсти не хочеться. Рідина, за словами дієтолога, зволожує слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, допомагає "змити" віруси і токсини. При кашлі і нежиті рідина обов'язково повинна бути теплою. Знизити температуру допоможуть морси з журавлини і брусниці.

Фото: (pixabay.com)

"Постарайтеся щодня приймати їжу багату білком, який є будівельним матеріалом для імунної системи. І найкращим для нас джерелом легкозасвоюваного білка буде риба, біле м'ясо, яйця, сир. Можна трохи чорного шоколаду, натурального мармеладу, сухофрукти та мед. Про ковбаси, сосиски, фаст-фуд краще забути. І кондитерські вироби теж. Тобто, починаємо нове здорове життя і продовжуємо так харчуватися в подальшому. Адже імунітет треба підтримувати завжди", - підсумувала Фус.

До речі, Світлана Фус вже якось писала, чому так важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Сніданок-сніданком, але не забувайте також обідати. За словами Фус, обід повинен бути самим ситним прийомом їжі за весь день.

Відео: РБК-Україна