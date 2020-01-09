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Боремся с целлюлитом с помощью питания: топ-7 советов

Lite » Красота 09.01.2020 - 08:37
Боремся с целлюлитом с помощью питания: топ-7 советов
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала о методах профилактики "апельсиновой корки"

Это страшное для женщин слово — целлюлит! Как же бороться с ненавистной "апельсиновой" коркой? Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая недавно перечислила семь причин употреблять воду при похудении, на своей странице в Instagram разбирается в методах профилактики этой проблемы с помощью питания.

Эксперт выделила два основных правила:

Употреблять продукты, которые выбирает организм, и только при чувстве голода, эквивалентно дневным тратам энергии. Тогда лишняя еда не откладывается и не образует жировых отложений и целлюлита.

Для того, чтобы иметь красивую ровную кожу, следует питаться, придерживаясь баланса белков, жиров и углеводов. Наш организм сам знает, какое питание ему необходимо в данный момент времени. Прислушиваясь к своему телу, мы подбираем рацион индивидуально для себя

Топ-7 советов, соблюдая которые, вы забудете о целлюлите:

1. Реже принимать в пищу очень жирные продукты, например копчености, жирное мясо. Чаще готовить вареные и запеченные блюда, блюда на пару.

Боремся с целлюлитом с помощью питания: топ-7 советов
Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Уменьшить количество потребляемой соли. Это позволит избежать задержки жидкости в организме и межклеточном пространстве, что улучшит обмен веществ.


3. Обдуманно подходить к выбору сладкого и мучного. Например, заменить молочный шоколад на горький, белый хлеб — на хлеб грубого помола или бородинский.

Боремся с целлюлитом с помощью питания: топ-7 советов
Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Заменить крепкий кофе и черный чай на зеленый чай с натуральными травами. Кофе замедляет метаболизм и способствует откладыванию жиров, а травяной чай помогает ускорить обмен веществ, улучшает состояние кожи и организма в целом.

5. Исключить алкоголь или принимать его в минимальных количествах. Алкоголь снижает скорость обмена веществ, задерживает воду в организме, способствует образованию шлаков и токсинов, накоплению жира.

Боремся с целлюлитом с помощью питания: топ-7 советов
Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Пить больше воды. Вода очищает организм, улучшает обмен веществ, выводит токсины и шлаки, что способствует профилактике целлюлита и улучшает состояние кожи.

7. Включить в рацион больше зелени, овощей, каш, фруктов с низким содержанием сахара.

Боремся с целлюлитом с помощью питания: топ-7 советов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален перечислила топ-10 упражнений на праздники для стройности и красоты.

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