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Боремося з целюлітом за допомогою харчування: топ-7 порад

Lite » Краса 09.01.2020 - 08:37
Боремося з целюлітом за допомогою харчування: топ-7 порад
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла про методи профілактики "апельсинової кірки"

Це страшне для жінок слово — целюліт! Як же боротися з ненависною "апельсиновою" кіркою? Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка нещодавно перерахувала сім причин вживати воду при схудненні, на своїй сторінці в Instagram розбирається в методах профілактики цієї проблеми з допомогою харчування.

Експерт виділила два основних правила:

Вживати продукти, які вибирає організм, і тільки при відчутті голоду, еквівалентно денним витратам енергії. Тоді зайва їжа не відкладається і не утворює жирових відкладень і целюліту.

Для того, щоб мати красиву рівну шкіру, слід харчуватися, дотримуючись балансу білків, жирів і вуглеводів. Наш організм сам знає, яке харчування йому необхідно в даний момент часу. Прислухаючись до свого тіла, ми підбираємо раціон індивідуально для себе

Топ-7 порад, дотримуючись яких, ви забудете про целюліт:

1. Рідше вживати в їжу дуже жирні продукти, як наприклад копченості, жирне м'ясо. Частіше готувати варені і запечені страви, страви на пару.

Боремося з целюлітом за допомогою харчування: топ-7 порад
Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Зменшити кількість споживаної солі. Це дозволить уникнути затримки рідини в організмі і міжклітинному просторі, що поліпшить обмін речовин.


3. Обдумано підходити до вибору солодкого і мучного. Наприклад, замінити молочний шоколад гірким, білий хліб — на хліб грубого помелу або бородинський.

Боремося з целюлітом за допомогою харчування: топ-7 порад
Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Замінити міцну каву і чорний чай на зелений чай з натуральними травами. Кава уповільнює метаболізм і сприяє відкладанню жирів, а трав'яний чай допомагає прискорити обмін речовин, покращує стан шкіри і організму в цілому.

5. Виключити алкоголь або приймати його в мінімальних кількостях. Алкоголь знижує швидкість обміну речовин, затримує воду в організмі, сприяє утворенню шлаків і токсинів, накопичення жиру.

Боремося з целюлітом за допомогою харчування: топ-7 порад
Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Пити більше води. Вода очищає організм, покращує обмін речовин, виводить токсини і шлаки, що сприяє профілактиці целюліту і покращує стан шкіри.

7. Включити в раціон більше зелені, овочів, каш, фруктів з низьким вмістом цукру.

Боремося з целюлітом за допомогою харчування: топ-7 порад

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален перерахувала топ-10 вправ на свята для стрункості і краси.

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