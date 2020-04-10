Безупречный nude: Ким Кардашьян показала, как быстро сделать натуральный макияж на каждый день

Ким Кардашьян относится к числу знаменитостей, которые не перестают наносить мейк-ап даже на карантине. Более того – 39-летняя красотка старается обучить своим проверенным техникам и многочисленных поклонников. Так, недавно Ким показала, как сделать свой фирменный выразительный контуринг. А теперь решила пойти дальше, записав туториал для создания легкого nude. Такой макияж отлично подойдет на каждый день. А потому видео действительно полезное. Вдохновляемся!

Очередное видео от Ким (видео: instagram.com/kimkardashian)

Итак, после нанесения тона Ким проходится корректором для лица по контуру. Затем с помощью консилера высветляет зону под глазами, также ставит блики между бровей и возле крыльев носа. Растушевывает линии с помощью бьюти-блендера. С помощью светлого оттенка пудры еще сильнее высветляет зону под глазами. Брови звезда хорошо расчесывает карандашом и тщательно прорисовывает, делая линию размашистой. Карандашом-корректором делает контуринг, делая нос зрительно уже, а скулы – четче. Затем наносит легкий слой хайлайтера. На яблочки щек наносит румяна. Ресницы она подкручивает. С помощью палетки натуральных теней оттеняет верхнее веко, растушевав их по складке века. Нижнее веко подчеркивает другим оттенком, более натуральным. И наносит свою любимую тушь. И последний шаг – губы. Сначала звезда наносит хайлайтер, затем прорисовывает контур карандашом, выходя за естественную линию. А сверху – помаду любимого оттенка. В конце Ким наносит еще один слой высветляющей пудры под глаза.

Во время записи ролика в кадре то и дело появлялась старшая дочь звезды – 6-летняя Норт. Звездная мама сначала занимала ребенка вопросами, а затем в шутку пожаловалась, что не может найти покоя даже в гостевой ванной, куда она отправилась записывать видео. А после создания макияжа пошутила, что в таком гламурном карантинном образе собирается идти на кухню. Что ж, Ким удалось не только научить фанатов краситься, но и развеселить!