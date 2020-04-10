Безупречный nude: Ким Кардашьян показала, как быстро сделать натуральный макияж на каждый день

Звезда записала новое видео
Ким Кардашьян относится к числу знаменитостей, которые не перестают наносить мейк-ап даже на карантине. Более того – 39-летняя красотка старается обучить своим проверенным техникам и многочисленных поклонников. Так, недавно Ким показала, как сделать свой фирменный выразительный контуринг. А теперь решила пойти дальше, записав туториал для создания легкого nude. Такой макияж отлично подойдет на каждый день. А потому видео действительно полезное. Вдохновляемся!
Очередное видео от Ким (видео: instagram.com/kimkardashian)
Во время записи ролика в кадре то и дело появлялась старшая дочь звезды – 6-летняя Норт. Звездная мама сначала занимала ребенка вопросами, а затем в шутку пожаловалась, что не может найти покоя даже в гостевой ванной, куда она отправилась записывать видео. А после создания макияжа пошутила, что в таком гламурном карантинном образе собирается идти на кухню. Что ж, Ким удалось не только научить фанатов краситься, но и развеселить!