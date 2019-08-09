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50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой в откровенном купальнике

Lite » Красота 09.08.2019 - 22:26
50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой в откровенном купальнике
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица демонстрирует совершенную форму

Дженнифер Лопес продолжает ездить по миру со своим шоу Its My Party Tour, а в перерывах позволяет себе немного отдохнуть. Так, недавно она отправилась в Израиль со своим любимым мужчиной – Алексом Родригесом – и детьми. А несколько часов назад показала, как загорает на пляже в Испании. Она опубликовала фото в откровенном слитном купальнике бордового оттенка.

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой в откровенном купальнике50-летняя Дженнифер Лопес выглядит просто восхитительно (фото: instagram.com/jlo) 

Модель с высокими вырезами на бедрах и весьма откровенным декольте еще раз продемонстрировала, в какой совершенной форме находится Джей Ло. Свой пляжный образ она дополнила светло-коричневыми очками-авиаторами и серьгами с крупными камнями.  "Еще 3 шоу впереди... Впитывая каждую минуту ... Увидимся сегодня вечером, Малага!", – написала певица под фото.

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой в откровенном купальнике

50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой в откровенном купальнике

Алекс скучает по своей любимой (фото: instagram.com/jlo)

Поклонники остались в полном восторге от такого снимка – на фото она выглядит как минимум лет на 10 моложе своего возраста. Что не удивительно, ведь Дженнифер уделяет много времени своей форме и питанию. Она регулярно посещает спортзал, где тренирует все группы мышц, свое дело делает и активная концертная деятельность. Что касается меню, то певица давно отказалась от "вредностей", делая упор на полезные для организма фрукты, овощи и качественный белок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Дженнифер зажигает (видео: instagram.com/jlo)

К слову, певица не устает восхищать поклонников и смелыми концертными нарядами. На днях она опубликовала видео: Дженнифер зажигает на своем шоу в Турции. Облегающий серебристый комбинезон, щедро украшенный камнями, подчеркнул соблазнительные изгибы и формы певицы, сделав ее роскошной и соблазнительной. Идеальный вариант для жарких танцев, которые исполняет Лопес!

Интересно, что многие звезды старшего поколения сегодня удивляют своими безупречными телами. К примеру, 53-летняя Синди Кроуфорд на днях также показала себя в мини-бикини. Нужно ли говорить, что она буквально взорвала сеть своим стройным телом?

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Новости Украины певецДженнифер Лопесмодель
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