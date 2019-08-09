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50-річна Дженніфер Лопес похвалилася спортивною фігурою у відвертому купальнику

Lite » Краса 09.08.2019 - 22:26
50-річна Дженніфер Лопес похвалилася спортивною фігурою у відвертому купальнику
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка демонструє досконалу форму

Дженніфер Лопес продовжує їздити по світу зі своїм шоу Its My Party Tour, а в перервах дозволяє собі трохи відпочити. Так, нещодавно вона вирушила до Ізраїлю зі своїм коханим чоловіком Алексом Родрігесом і дітьми. А кілька годин тому показала, як засмагає на пляжі в Іспанії. Вона опублікувала фото у відвертому купальнику бордового відтінку.

50-річна Дженніфер Лопес похвалилася спортивною фігурою у відвертому купальнику50-річна Дженніфер Лопес виглядає просто чудово (фото: instagram.com/jlo)

Модель з високими вирізами на стегнах і дуже відвертим декольте ще раз продемонструвала, в якій досконалій формі знаходиться Джей Ло. Свій пляжний образ вона доповнила світло-коричневими очками-авіаторами та сережками з великими каменями. "Ще 3 шоу попереду... Вбираючи кожну хвилину ... Побачимося сьогодні ввечері, Малага!", – написала співачка під фото.

50-річна Дженніфер Лопес похвалилася спортивною фігурою у відвертому купальнику

50-річна Дженніфер Лопес похвалилася спортивною фігурою у відвертому купальнику

Алекс сумує за коханою (фото: instagram.com/jlo)

Шанувальники залишилися в повному захваті від такого знімка – на фото вона виглядає як мінімум років на 10 молодше свого віку. Що не дивно, адже Дженніфер приділяє багато часу своїй формі і харчуванню. Вона регулярно відвідує спортзал, де тренує всі групи м'язів, свою справу робить і активна концертна діяльність. Що стосується меню, то співачка давно відмовилася від "шкідливостей", роблячи акцент на корисних для організму фруктах, овочах і якісному білку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Дженніфер запалює (відео: instagram.com/jlo)

До речі, співачка не втомлюється дивувати шанувальників і сміливими концертними костюмами. Днями вона опублікувала відео: Дженніфер запалює на своєму шоу в Туреччині. Облягаючий сріблястий комбінезон, щедро прикрашений камінням, підкреслив спокусливі вигини і форми співачки, зробивши її розкішною і спокусливою. Ідеальний варіант для жарких танців, які виконує Лопес!

Цікаво, що багато зірок старшого покоління сьогодні дивують своїми бездоганними тілами. Наприклад, 53-річна Сінді Кроуфорд днями також показала себе в міні-бікіні. Чи потрібно говорити, що вона буквально підірвала мережа своїм струнким тілом?

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