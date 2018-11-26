Бесполезная трата времени: почему нет смысла считать калории

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Количество калорий не имеет ничего общего с успешным похудением

Многие люди хотят знать, сколько калорий потребляют. Для удобства созданы многочисленные сайты и приложения, которые также умеют рассчитывать нормы потребления, основываясь на данных о возрасте, поле, росте, весе и уровне активности. Однако эксперты утверждают, что нет смысла так тщательно их высчитывать, передает Cosmo.

Согласно многочисленным исследованиям известно, что количество калорий не имеет ничего общего с успешным похудением. Важнее всего качество того, что ты потребляешь. Правильным решением будет убрать обработанную пищу, добавленный сахар, белый хлеб, а также добавить в рацион больше овощей, фруктов и клетчатки.

Также нет смысла следовать сложнейшим диетам или ежедневно тренироваться. Если на тарелке преобладают овощи, цельнозерновые продукты и мясо/рыба, приготовленные без литра масла, то за год можно сбросить 6−7 кг, ничего не считая и не уменьшая порции. Также, снизятся уровень сахара и давление.

Специалисты советуют налегать на крупы, яйца, авокадо, рыбу, оливковое масло, томаты, зелень и бананы. Фрукты и овощи нужны ради полезных веществ, а цельное зерно дает энергию и пищевые волокна, белки — для мышц, молочные продукты — для кальция, полезные жиры — для многих функций организма, включая здоровое сердце и мозг.

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