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Берем на заметку: "диетические" продукты, которые мешают худеть

Lite » Красота 22.11.2019 - 08:36
Берем на заметку: "диетические" продукты, которые мешают худеть
Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер рассказала, на что нужно обратить внимание

Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, рассказала, что после родов она смогла похудеть на целых 25 килограммов. На своей странице в Instagram она поведала о том, как же ей это удалось.

В первую очередь Ирина попросила обратить внимание на некоторые продукты, которые считаются диетическими, но на самом деле именно они мешают вам похудеть.

Лучше всего ограничить их употребление или и вовсе отказаться от них.

1. Обезжиренные продукты - совершенно бесполезны, без жиров белок и кальций не усваиваются организмом, также не поступает сигнал насыщения, поэтому через 15 минут после такой еды вам уже хочется снова есть. Кстати, чтобы добавить таким продуктам хоть какую-нибудь съедобность, производители добавляют подсластитель.

2. Каши быстрого приготовления - кроме быстрых углеводов, ароматизаторов и лишних кг- вы ничего не получите, увы.

Берем на заметку: &quot;диетические&quot; продукты, которые мешают худеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Свежевыжатые соки - сахар в чистом виде, кошмар для худеющих.

Берем на заметку: &quot;диетические&quot; продукты, которые мешают худеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Протеиновые батончики - многие думают, что раз спортсмены их едят, значит это полезно для фигуры, но не тут-то было. Один батончик по ккал заменяет полноценный приём пищи или кусок торта!

5. Орехи, семечки, сухофрукты - польза колоссальная, и такие же ккал, в день можно съесть не больше 20 г.

Орехи и сухофрукты обязательно замачивать на 30 минут в воде и потом хорошо промыть, многие упускают этот момент, и едят в том виде в котором купили, но стоит промыть и вы увидите, насколько грязной будет вода.

Берем на заметку: &quot;диетические&quot; продукты, которые мешают худеть

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален назвала продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту и молодость.

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