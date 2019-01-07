Аніта Луценко показала, як зміцнити м'язи спини і позбутися сутулості

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

За допомогою цієї вправи ви поліпшите свою поставу всього за 5 хвилин в день

Українська телеведуча і популярний фітнес-тренер Аніта Луценко, яка розкрила правду про ідеальну вагу, показала вправу, яка допоможе зміцнити м'язи спини і як результат - перестати сутулитися і поліпшити поставу. Відповідним відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Луценко зазначила, що на виконання цієї вправи потрібно всього лише п'ять хвилин в день, але результат вас порадує.

"Сьогодні вихідний, тому більше шансів, що ви знайдете 5 хв для свого тіла. Вправа для зміцнення м'язів спини і від сутулості.

1. Гуму, скакалку або рушник розтягнути в сторони, щоб з'явилося напруження м'язів зверху спини. Плечі опустити.

2. Нахилитися вперед з абсолютно рівною спиною, коліна напівзігнуті. Підтягнути живіт і м'язи тазового дна.

3. Піднімати руки вгору (до вух), постійно розтягуючи гуму або рушник в руках.

4. Виконати 10 повторень всього 2 підходи!

Важливо: не округляти спину і тримати живіт підтягнутим протягом усієї вправи", - розповіла Аніта.

Відео: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективні "суперзасоби" для схуднення. Фітнес-тренер вважає, що таблетки, пояси, жироспалювателі та інші засоби дають лише тимчасовий і малопомітний ефект.

Ми також писали про те, що мережу підкорило фото легендарних фітнес-тренера і дієтолога. Шанувальники були щасливі побачити двох легендарних "титанів" українського телешоу "Зважені та щасливі" Світлану Фус і Аніту Луценка на одному знімку і навіть чекають подальших спільних проектів.

Відео: (video.rbc.ua)