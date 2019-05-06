Анита Луценко показала эффективное упражнение для гибкости и от сутулости (фото)

Анита Луценко после старта майских праздников и "затяжных" выходных решила подтолкнуть своих фанатов к здоровому образу жизни и помочь похудеть. Что особенно актуально после сытных праздничных обедов. Начать известная украинская фитнес-тренер рекомендует с малого – пластика.

Так, на своей instagram-страничке Луценко опубликовала короткое видео, на котором показывает правильность выполнения нового упражнения. Разминка направлена на разработку мышц задней поверхности спины. Также данное упражнение отлично подходит для выравнивания осанки.

"Ловите упражнение для всей задней поверхности тела и разворачивания плеч в противоположную сторону от сутулости", - подписала новый пост Луценко.

Видео: instagram.com/anitasporty

Также Анита детально расписала, как следует выполнять это упражнение.

Ноги и руки поднять над полом. Колени ровные. Дыхание спокойное. Взгляд в пол. Не опуская ноги на пол и напрягая ягодицы Тянуть локти к талии. 15 раз. Захватить руки в замок и посчитать до 5 еще сильнее зажимая ягодицы Сделайте так три подхода.

Также Луценко подчеркивает: "Всегда перед любыми упражнениями - разминка. Это упражнение можно вставить с свой комплекс".

Поклонники Аниты Луценко поспешили прокомментировать ее пост:

Классное упражнение, делаю и довольна, только еще на ноги утяжелители одеваю по 0.5кг - вообще супер.

Очень эффективное упражнение, но у меня остаются синяки на косточках всегда после него)

Спасибо, за полезные упражнения!

Это упражнение противопоказано людям с больной спиной, это вы не пишете.

Напомним, ранее Анита Луценко замотивировала аппетитными формами. Поклонники тренера даже написали ей, мол, попа как у Ким.

Также до этого Луценко показала эффективное упражнение для пресса и ягодиц.