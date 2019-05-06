Аніта Луценко показала ефективну вправу для гнучкості і від сутулості (фото)

Луценко показує вправу для рівної постави
Аніта Луценко після старту травневих свят і "затяжних" вихідних вирішила підштовхнути своїх фанатів до здорового способу життя і допомогти схуднути. Що особливо актуально після ситних святкових обідів. Почати відома українська фітнес-тренер рекомендує з малого – пластика.
Так, на своїй instagram-сторінці Луценко опублікувала коротке відео, на якому показує правильність виконання нової вправи. Розминка спрямована на розробку м'язів задньої поверхні спини. Також ця вправа відмінно підходить для вирівнювання постави.
"Ловіть вправу для всієї задньої поверхні тіла і розгортання плечей в протилежну сторону від сутулості", - підписала новий пост Луценко.
Відео: instagram.com/anitasporty
Також Аніта детально розписала, як слід виконувати цю вправу.
Також Луценко наголошує: "Завжди перед будь-якими вправами - розминка. Цю вправу можна вставити за свій комплекс".
Шанувальники Аніти Луценко поспішили прокоментувати її пост:
Нагадаємо, раніше Аніта Луценко замотивировала апетитними формами. Шанувальники тренера навіть написали їй, мовляв, попа як у Кім.
Також до цього Луценко показала ефективну вправу для преса і сідниць.