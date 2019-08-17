85% дівчат роблять це неправильно: дієтолог розповіла про помилки при схудненні

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Спеціаліст по схудненню навела сумну статистику

До кінця літа залишилося два тижні, так що потрібно вибирати: увійти в робочий сезон "людиною, якого повинно бути багато" або схуднути, вважає фахівець з правильного харчування і фітнес-тренер Катерина Медушкіна.

"Більшість все ж обере другий варіант, правда?) І ось тут 85% людей починають робити помилки", - пише вона у своєму блозі в Instagram.

Катерина назвала основні причини, чому у більшості не виходить схуднути.

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1. Неправильно худнути самостійно за допомогою популярної дієти. Не дивлячись на те, що є можливо отримати швидкий результат, є високий ризик отримати проблеми зі здоров'ям, погіршення якості шкіри і волосся. Крім того може переслідувати постійне відчуття голоду, жахливий настрій і повернення всіх зайвих кг у підсумку.



⠀Фото: (unsplash.com)



2. Не вірно і зменшувати порції і не їсти після 18:00. Таке схуднення не принесе сильного стресу, однак, є реальна ймовірність "нічного дожора", тому що лягаєш спати з почуттям голоду, та й якість тіла не поліпшується.

⠀Фото: (unsplash.com)

3️. Деякі починають інтенсивно тренуватися, але харчування не міняють. І такий підхід не є результативним, адже хоч і м'язи стануть сильнішими, основа схуднення – харчування, усе ще не буде в нормі. На одних тренуваннях схуднути неможливо, і м'язів не буде видно під шаром жиру.



⠀Фото: (unsplash.com)



4️. Ще одна крайність - голодування і тривале використання строгих детоксов. Так, ймовірно схуднути вийде, але спосіб настільки екстремальний, що голодування може призвести до гормональних збоїв, збоїв в роботі травної системи і відбитися на психологічній рівновазі.

Фото: (unsplash.com)



Чому не йдуть зайві кілограми — дієтолог дала чітку відповідь, назвавши ще чотири небезпечні причини.

Крім того, дієтолог розповіла, як правильно схуднути і утримати вагу, склавши своєрідний чек-лист на допомогу.

А ще, відповіла на питання, як правильно поєднувати дієту і тренування.