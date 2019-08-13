Почему не уходят лишние кило: топ-4 скрытых причины, которые мешают похудеть

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт пояснила, что мешает расстаться с лишними кило

Ничего не расстраиает худеющих так, как предательски застывшая на неутешительной цифре стрелка весов. Но в чем дело, если и тренируешься, и режим питания соблюдаешь, а вес никак не уходит? Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина знает ответ. Она поделилась в instagram списком скрытых причин, которые мешают избавиться от лишних кило.

На первый взгляд эти четыре причины кажется и вовсе несущественными, но стоит присмотреться внимательнее и окажется, что именно они тормозят нас на пути к стройности.

Топ-4 причины, которые мешают похудеть:

Несоблюдение режима сна

Вы можете не худеть только потому, что организм находится в стрессе из-за недостатка сна. Хотите похудеть - время для сна искать придется.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Неточность в подсчетах

Такое обычно бывает, если вы едите не дома. Когда не знаете, из чего приготовлено блюдо в кафе - сложно посчитать точную калорийность.

В этих же кафе еще одна опасность - кофе. Но не сам кофе, а добавки. Схватили по дороге латте с сиропом, считайте, пообедали. Так что не забывайте учитывать "жидкие" калории. И не только "жидкие". Может, вы просто забываете записать какой-то из приемов пищи в течение дня?

А бывает такое: вроде весь рацион на день рассчитали, но не взвеcили. Есть "на глазок" - не работает, когда вы хотите похудеть.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отсутствие дисциплины

Нужно следить за приемами пищи, не забывать перекусывать, не пропускать обед. Потому что, если вы его пропустили - ждите вечером голод в гости. Вы автоматом съедите на ужин больше, чем было нужно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диеты

Вес может стоять на месте, если в прошлом вы увлекались диетами. Организму нужно восстановиться и привести в порядок обмен веществ. На это нужно время, так что ни в коем случае не понижайте суточный калораж меньше, чем на 20%.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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