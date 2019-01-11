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5 кроків, які допоможуть повернутися в робочий режим після свят

Lite » Краса і здоров'я 11.01.2019 - 16:15

Відео: 5 кроків, які допоможуть повернутися до робочого режиму після свят (video.rbc.ua)

Свіже повітря

Справжній порятунок для тих, хто не може налаштуватися на робочий лад — свіже морозне повітря. Якщо після першого робочого тижня, не вдається зосередитися і налаштуватися на продуктивну працю, то гармонізувати внутрішній світ допоможуть піші прогулянки по парку, лісі або просто засніженими вулицями. Крім того, можна спробувати зайнятися активним видом зимового відпочинку, наприклад, піти на каток або зимову рибалку. Морозне повітря наситить киснем, подарує заряд бадьорості і активізує обмінні процеси в організмі.

5 кроків, які допоможуть повернутися в робочий режим після свят

Фото: (pixabay.com)

Рослинна їжа

Важка і жирна новорічна їжа точно не пішла на користь нашим організмам, тому в піст-новорічний період варто дати шлунку "відпочити". Ні в якому разі не варто відразу ж сідати на дієту, цей спосіб "розвантажитися" тільки додасть додатковий стрес і так втомленому організму, але ніяк не сприятиме здоровому схудненню. Краще додайте в раціон свіжі фрукти, багаті клітковиною, зелень і овочі., і обмежте споживання смаженого, копченого, і жирного.

5 кроків, які допоможуть повернутися в робочий режим після свят

Фото: (pixabay.com)

Водний баланс

Кращий помічник організму від втоми і стресу — чиста вода. Вона допомагає мінімізувати вплив шкідливих речовин, які потрапили в наш організм з новорічного столу і вивести накопичені токсини. Розрахувати денну норму води дуже просто, з розрахунку на кожен кілограм тіла пийте 30 мл води (для зневодненого організму можна взяти трохи більше). Головне пам'ятати, що вода повинна бути без добавок, і лише зрідка — зелений чай.

5 кроків, які допоможуть повернутися в робочий режим після свят

Фото: (pixabay.com)

Повноцінний сон

Режим сну — це запорука гарного самопочуття після тривалих новорічних вечірок, які могли тривати всю ніч. Після свят важливо увійти в звичний ритм і обов'язково намагатися лягти спати до 23:00. Цей час оптимальний, щоб зробити до сну всі домашні справи і встигнути виспатися до наступного робочого дня. Швидко заснути допоможуть музика, масаж чи не занадто гаряча ванна.

5 кроків, які допоможуть повернутися в робочий режим після свят

Фото: (pixabay.com)

Активність

Хоча фахівці радять підбадьорювати тіло і душу після свят фізичними навантаженнями, не варто в спортивному залі відразу бігти до найскладніших тренажерів після тривалої перерви. Такий підхід не додасть енергії, а навпаки — забере її. План такий: почніть з легких кардионагрузок, перейдіть до простих силових вправ, які задіюють різні групи м'язів по черзі. Поступово нарощуючи навантаження, за тиждень-два ви зможете увійти в колишній ритм.

5 кроків, які допоможуть повернутися в робочий режим після свят

Фото: (pixabay.com)

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