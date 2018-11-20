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Список очолює рафінований цукор

Дослідження свідчать про те, що є 2 основних фактори, які підвищують онкологічний ризик - це пасивний спосіб життя і погане харчування. На щастя, спосіб життя можна змінити. Експерти назвали 5 продуктів, які провокують розвиток раку, передає Жіночий Світ.

1. Рафінований цукор і штучні підсолоджувачі

Рафінований цукор не тільки підвищує рівень інсуліну, але і є живильним середовищем для ракових клітин. Це ще в 1931 році з'ясував німецький нобелівський лауреат з медицини Отто Варбург. Він вперше відкрив, що пухлини харчуються цукром. Для росту і поширення онкоклітинам потрібні підсолоджувачі з високим вмістом фруктози, так як вони швидко метаболізуються.

2. Штучно вирощена риба

Комерційне рибництво, засноване на розведенні великої кількості риби (наприклад, лосося) вирощується в дуже тісних умовах. В такій тісноті дуже високий ризик бактеріальних, вірусних і паразитарних епідемій, тому рибу обробляють антибіотиками, пестицидами та іншими канцерогенами. Крім того, фермерський лосось містить набагато менше омега-3.

3. Перероблене м'ясо

Бекон, сосиски, ковбаси підвищують ризик раку підшлункової залози на 67%. Перероблене м'ясо містить багато хімікатів і консервантів, в тому числі нітрати, які поліпшують смак, але відомі своєю канцерогенністю. Особливо шкідливо копчене м'ясо, тому що воно вбирає в себе смоли.

4. Картопляні чіпси

Ця популярна їжа смажиться в гідрогенізованому рослинному маслі, а потім рясно солиться. За даними дослідження, лише 30 г чіпсів у день призводять до збільшення 1 кг ваги в рік. Крім того, чіпси містять транс-жири, які підвищують рівень холестерину. А високотемпературне обсмажування призводить до утворення акриламіду - канцерогену, який міститься в сигаретах.

5. Попкорн з мікрохвильовки

Попкорн з мікрохвильовки - зручна і відносно здорова їжа, але пакет, в якому він готується, містить перфтороктанову кислоту. Цей токсин істотно підвищує ризик раку грудей, нирок, товстої кишки, сечового міхура, простати, легенів, щитовидної залози і крові.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, чому не можна виключати макарони з раціону. Макарони з твердих сортів багаті клітковиною і рослинним білком, містять вітаміни, мінерали і є джерелом складних вуглеводів. Крім того, практично не містять жирів.

Ми також повідомляли, що експерти розповіли, чим "заїдати" стрес корисно. Люди, які вживають в їжу овочі значно менше схильні до стресів, ніж ті, хто їсть овочі мало або не їсть зовсім. В цілому, від трьох до чотирьох порцій овочів в день знижують рівень стресу на 12% більше, ніж всього одна порція або жодної.

Також були названі корисні напої, які допоможуть пережити морози і підняти настрій. Дієтологи і психологи дали свої рекомендації про те, що треба пити, щоб не мерзнути і не впадати в депресію. На їхню думку, у холодний сезон взагалі потрібно більше пити.

Відео: (video.rbc.ua)