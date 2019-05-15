5 лайфхаків для експрес-краси в поїздці або перед заходом

Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер поділилася корисними секретами

Погодьтеся, адже він є, цей горезвісний закон підлості, коли довго готуєшся до заходу, або півроку чекав поїздку, або і зовсім йдеш на перше побачення - і обов'язково що-небудь станеться з обличчям. Популярна б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними лайфхаками, які можуть допомогти швидко навести красу в подорожі або перед важливою подією.

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"Перед власним весіллям я пішла на звірячий пілінг для суперомолодження, результат: звисаючі лахміття шкіри на обличчі, просто "Мумія повертається", і якби не один з цих лайфхаков від грецького візажиста, все, день був би зіпсований", - розповіла вона.



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Фото: Ірина Шарк (instagram.com/irina.shark)

Топ-5 секретів для експрес-краси:

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1. Якщо з'явився червоний простудний прищ: скачати в кульку ватку, просочити її очними краплями типо Окуметила (судинозвужувальними) і прибрати в моризилку на 10 хвилин. Потім прикласти до червоного негідника на 5-10 хвилин. Почервоніння зменшиться в кілька разів (можна часто).



2. Лущиться обличчя?! Скраб хвилинка: будь-який жирний крем змішати з цукром, нанести на обличчя і легкими масажними рухами поскрабувати (не частіше 1 разу в місяць).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Синці під очима: прибрати пару ложок на 10 хвилин у морозилку і потім помасажувати область під очима (можна часто).

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4. Відбілити зуби перед важливою подією: розтовкти в борошно таблетку активованого вугілля, змішати з водою і горошиною зубної пасти, почистити зуби...і вуаля, Голлівуд відпочиває (використовувати не частіше 1 разу в 3 місяці).



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Лущення губ: на м'яку зубну щітку нанести ментолову зубну пасту і помасажувати губи. Ідеальні і м'які, плюс ментол додасть об'єм ( не частіше 1-2 разів в місяць).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк опублікувала топ-5 б'юті-лайфхаків, які знадобляться кожній дівчині.

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