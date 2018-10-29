Потеря сознания и паралич: Супрун рассказала, чем опасен инсульт и его последствия

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом
Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который был установлен Всемирной организацией WSD (World Stroke Day) с целью призыва к срочным активным действиям в борьбе против этого недуга. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого происходит внезапная потеря сознания и паралич. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на своей Facebook-странице.
"Его последствиями может стать паралич конечностей, потеря зрения, нарушение ходьбы, языка и психических функций. В 90% случаев инсульт вызывают конкретные факторы риска, которые можно предотвратить. Это хронические сердечно-сосудистые заболевания (особенно - артериальная гипертензия), сахарный диабет, курение, лишний вес, злоупотребление алкоголем, стресс и недостаточная физическая активность", - пишет Супрун.
Фото: Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Чтобы распознать инсульт человека, у которого подозревается заболевание, попросите его сделать три небольших действия:
МОЗОК-ЧАС!
Інсульт є основною з причин інвалідності та смертності, як у світі, так і в Україні. Його наслідками може стати параліч кінцівок, втрата зору, порушення ходи, мови та психічних функцій. У Світовий день інсульту пропоную дізнатися більше про хворобу та як захиститися від неї. У 90% випадків інсульт викликають конкретні фактори ризику, яким можна запобігти. Це хронічні серцево-судинні захворювання (особливо — артеріальна гіпертензія), цукровий діабет, куріння, зайва вага, зловживання алкоголем, стрес та недостатня фізична активність. Тому вкрай важливо дбати про здоровий спосіб життя та, обов’язково, регулярно консультуватися зі своїм лікарем. Спеціаліст може визначити фактори ризику інсульту, розрахувати його ймовірність протягом 5-10 років та порадити як знизити ризик хвороби на 50-80%! Одним із найбільших факторів ризику інсульту є артеріальна гіпертензія. Це захворювання, коли артеріальний тиск підвищується та довго тримається на високому рівні. Сьогодні не існує іншого способу запобігти ускладненням гіпертензії (а це не лише інсульт, а також інфаркт, ураження нирок, судинна деменція тощо) крім дотримання здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування. Постійний прийом ліків має нормалізовувати тиск. Для цього потрібно регулярно приймати призначені лікарем препарати. За урядовою програмою "Доступні ліки", ви можете отримувати потрібні ліки безоплатно або доплативши невелику різницю. Дізнайтеся більше тут: http://moz.gov.ua/dostupni-liki Зараз в Україні побудова національної системи інсультної допомоги залишається нагальним питанням. Допомога при інсульті має бути безперервним ланцюгом лікувальних заходів — від виявлення хвороби й доставлення пацієнта в лікарню до максимального відновлення чи повного одужання пацієнта. Трансформуємо систему охорони здоров’я, щоб кожен, кожен пацієнт отримував якісну та вчасну допомогу протягом усього маршруту лікування й відновлення. Кожен може зробити свій внесок у поліпшенні допомоги при інсульті. Передусім — бути обізнаним щодо нього. Тут можна дізнатися про основні міфи щодо хвороби та те, як треба діяти: https://goo.gl/mqjHcz. Відео, яке підготували Pavlo Lebedynets та Dmytro Lebedynets допоможе запам’ятати перші ознаки інсульту, за яких треба негайно викликати екстрену медичну допомогу! У випадку інсульту час - безцінний.Опубліковано Уляна Супрун Неділя, 28 жовтня 2018 р.
Если вы заметили хоть один подозрительный синдром, немедленно вызывайте "скорую". Помощь при инсульте должна быть эффективной – от выявления болезни и вызова скорой помощи до максимального восстановления пациента.
По данным американской организации National Stroke Association, у 10% людей после инсульта в течение 1-1,5 месяцев спонтанно восстанавливаются все нарушенные функции. У 10% имеются настолько тяжелые нарушения, что они не поддаются восстановлению. Еще 20% умирают в течение месяца после инсульта. Остальные 60% имеют те или иные последствия (нарушение речи, мышления, глотания, восприятия, чувствительности, психоэмоциональной сферы и т.д.). Рассматривая эти 60%, 20% из них имеют легкие последствия (есть шансы на полное восстановление), 20% - среднетяжелые и оставшиеся 20 имеют тяжелые последствия. У людей со среднетяжелыми и тяжелыми инсультами восстановление, скорее всего, будет частичным.
"Одним из самых больших факторов риска инсульта является артериальная гипертензия. Это заболевание, когда артериальное давление повышается и долго держится на высоком уровне. Сегодня не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии (а это не только инсульт, а также инфаркт, поражения почек, сосудистая деменция и т.д.) помимо соблюдения здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения" – пишет Ульяна Супрун.
Напомним, недавно Супрун рассказала, как лечить простуду или грипп.
Также она советовала, как побороть осеннюю хандру.