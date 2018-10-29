Потеря сознания и паралич: Супрун рассказала, чем опасен инсульт и его последствия

Інсульт є основною з причин інвалідності та смертності, як у світі, так і в Україні. Його наслідками може стати параліч кінцівок, втрата зору, порушення ходи, мови та психічних функцій. У Світовий день інсульту пропоную дізнатися більше про хворобу та як захиститися від неї. У 90% випадків інсульт викликають конкретні фактори ризику, яким можна запобігти. Це хронічні серцево-судинні захворювання (особливо — артеріальна гіпертензія), цукровий діабет, куріння, зайва вага, зловживання алкоголем, стрес та недостатня фізична активність. Тому вкрай важливо дбати про здоровий спосіб життя та, обов’язково, регулярно консультуватися зі своїм лікарем. Спеціаліст може визначити фактори ризику інсульту, розрахувати його ймовірність протягом 5-10 років та порадити як знизити ризик хвороби на 50-80%! Одним із найбільших факторів ризику інсульту є артеріальна гіпертензія. Це захворювання, коли артеріальний тиск підвищується та довго тримається на високому рівні. Сьогодні не існує іншого способу запобігти ускладненням гіпертензії (а це не лише інсульт, а також інфаркт, ураження нирок, судинна деменція тощо) крім дотримання здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування. Постійний прийом ліків має нормалізовувати тиск. Для цього потрібно регулярно приймати призначені лікарем препарати. За урядовою програмою "Доступні ліки", ви можете отримувати потрібні ліки безоплатно або доплативши невелику різницю. Дізнайтеся більше тут: http://moz.gov.ua/dostupni-liki Зараз в Україні побудова національної системи інсультної допомоги залишається нагальним питанням. Допомога при інсульті має бути безперервним ланцюгом лікувальних заходів — від виявлення хвороби й доставлення пацієнта в лікарню до максимального відновлення чи повного одужання пацієнта. Трансформуємо систему охорони здоров’я, щоб кожен, кожен пацієнт отримував якісну та вчасну допомогу протягом усього маршруту лікування й відновлення. Кожен може зробити свій внесок у поліпшенні допомоги при інсульті. Передусім — бути обізнаним щодо нього. Тут можна дізнатися про основні міфи щодо хвороби та те, як треба діяти: https://goo.gl/mqjHcz. Відео, яке підготували Pavlo Lebedynets та Dmytro Lebedynets допоможе запам’ятати перші ознаки інсульту, за яких треба негайно викликати екстрену медичну допомогу! У випадку інсульту час - безцінний.