"Главное – не мешать": Супрун рассказала, как лечить простуду и грипп

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

И. о. министра развенчала мифы и дала несколько простых советов

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала, какая разница между простудой и гриппом и дала полезные советы по их лечению. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Казалось бы, простуда — обычное состояние нашего организма, которое переживают тысячи людей, особенно в осенне-зимний период года. Зато мифов вокруг лечения простуды столько, что можно чуть ли не целую книгу с их развенчанием", - пишет и.о. министра.

Далее она объяснила, как отличить одно от другого.

"Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. Что касается препаратов, которые уменьшают боль в горле и облегчают кашель — за границей такие лекарства не применяют, поскольку они не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго облегчают состояние больного. Симптомы же гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением! Помните, для борьбы с простудой в нашей иммунной системе есть достаточно ресурсов. Главное – не мешать", - отметила Супрун.

Также и. о. министра дала несколько полезных советов, которые помогут избежать заболевания или как можно быстрее от него избавиться:

Вакцинируйтесь от гриппа — одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса.

Соблюдайте правила личной гигиены — часто и тщательно мойте руки.

Всегда проветривайте помещение и по возможности проводите больше времени на свежем воздухе.

Сбалансированно питайтесь, полноценно спите и будьте физически активны — это также эффективная профилактика болезней.

Если заболели — оставайтесь дома. Таким образом вы защитите себя от осложнений, которые может вызвать болезнь, и не передадите инфекцию другим.

Создайте своему организму условия, чтобы он мог бороться с вирусом — соблюдайте постельный режим без лишних нагрузок, пейте побольше жидкости, снижайте температуру тела (если она выше 38,5 градусов). В международных протоколах при лечении ОРВИ в первую очередь советуют принимать парацетамол (для снижения температуры) в сочетании с ибупрофеном.

Не покупайте лекарства без назначения врача! Например, антибиотики. Ведь вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Они не уменьшают, а наоборот увеличивают риск осложнений.

Не занимайтесь самолечением! Обязательно проконсультируйтесь с вашим семейным врачом относительно лечения.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: РБК-Украина