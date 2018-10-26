"Главное – не мешать": Супрун рассказала, как лечить простуду и грипп

И. о. министра развенчала мифы и дала несколько простых советов
Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала, какая разница между простудой и гриппом и дала полезные советы по их лечению. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.
"Казалось бы, простуда — обычное состояние нашего организма, которое переживают тысячи людей, особенно в осенне-зимний период года. Зато мифов вокруг лечения простуды столько, что можно чуть ли не целую книгу с их развенчанием", - пишет и.о. министра.
Далее она объяснила, как отличить одно от другого.
"Обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам. Что касается препаратов, которые уменьшают боль в горле и облегчают кашель — за границей такие лекарства не применяют, поскольку они не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго облегчают состояние больного. Симптомы же гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с температурой до 40 градусов, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением! Помните, для борьбы с простудой в нашей иммунной системе есть достаточно ресурсов. Главное – не мешать", - отметила Супрун.
Также и. о. министра дала несколько полезных советов, которые помогут избежать заболевания или как можно быстрее от него избавиться:
Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Напомним, ранее Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце.
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Видео: РБК-Украина