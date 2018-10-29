Втрата свідомості та параліч: Супрун розповіла, чим небезпечний інсульт і його наслідки

Колаж РБК-Україна

29 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом

Щорічно 29 жовтня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом, який був встановлений Всесвітньою організацією WSD (World Stroke Day) з метою призову до строкових активних дій у боротьбі проти цього захворювання. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, в результаті якого відбувається раптова втрата свідомості, параліч. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці.

"Його наслідками може стати параліч кінцівок, втрата зору, порушення ходьби, мови і психічних функцій. У 90% випадків інсульт викликають конкретні фактори ризику, які можна запобігти. Це хронічні серцево-судинні захворювання (особливо - артеріальна гіпертензія), цукровий діабет, куріння, зайва вага, зловживання алкоголем, стрес і недостатня фізична активність", - пише Супрун.

Фото: Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Щоб розпізнати інсульт людини, у якого підозрюють захворювання, попросіть його зробити три невеликих дії:

Підняти обидві руки. Не повинна з'являтися слабкість в кінцівках. Попросіть вимовити власне ім'я. Мова не повинна бути невиразною і сплутаної Посміхнутися. Посмішка і особа повинні бути симетричними

МОЗОК-ЧАС! Інсульт є основною з причин інвалідності та смертності, як у світі, так і в Україні. Його наслідками може стати параліч кінцівок, втрата зору, порушення ходи, мови та психічних функцій. У Світовий день інсульту пропоную дізнатися більше про хворобу та як захиститися від неї. У 90% випадків інсульт викликають конкретні фактори ризику, яким можна запобігти. Це хронічні серцево-судинні захворювання (особливо — артеріальна гіпертензія), цукровий діабет, куріння, зайва вага, зловживання алкоголем, стрес та недостатня фізична активність. Тому вкрай важливо дбати про здоровий спосіб життя та, обов’язково, регулярно консультуватися зі своїм лікарем. Спеціаліст може визначити фактори ризику інсульту, розрахувати його ймовірність протягом 5-10 років та порадити як знизити ризик хвороби на 50-80%! Одним із найбільших факторів ризику інсульту є артеріальна гіпертензія. Це захворювання, коли артеріальний тиск підвищується та довго тримається на високому рівні. Сьогодні не існує іншого способу запобігти ускладненням гіпертензії (а це не лише інсульт, а також інфаркт, ураження нирок, судинна деменція тощо) крім дотримання здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування. Постійний прийом ліків має нормалізовувати тиск. Для цього потрібно регулярно приймати призначені лікарем препарати. За урядовою програмою "Доступні ліки", ви можете отримувати потрібні ліки безоплатно або доплативши невелику різницю. Дізнайтеся більше тут: http://moz.gov.ua/dostupni-liki Зараз в Україні побудова національної системи інсультної допомоги залишається нагальним питанням. Допомога при інсульті має бути безперервним ланцюгом лікувальних заходів — від виявлення хвороби й доставлення пацієнта в лікарню до максимального відновлення чи повного одужання пацієнта. Трансформуємо систему охорони здоров’я, щоб кожен, кожен пацієнт отримував якісну та вчасну допомогу протягом усього маршруту лікування й відновлення. Кожен може зробити свій внесок у поліпшенні допомоги при інсульті. Передусім — бути обізнаним щодо нього. Тут можна дізнатися про основні міфи щодо хвороби та те, як треба діяти: https://goo.gl/mqjHcz. Відео, яке підготували Pavlo Lebedynets та Dmytro Lebedynets допоможе запам’ятати перші ознаки інсульту, за яких треба негайно викликати екстрену медичну допомогу! У випадку інсульту час - безцінний. Опубліковано Уляна Супрун Неділя, 28 жовтня 2018 р.

Якщо ви помітили хоч один підозрілий синдром, негайно викликайте "швидку". Допомога при інсульті має бути ефективною – від виявлення хвороби і виклику швидкої допомоги до максимального відновлення пацієнта.

За даними американської організації National Stroke Association, у 10% людей після інсульту протягом 1-1,5 місяців спонтанно відновлюються всі порушені функції. У 10% є настільки важкі порушення, що вони не піддаються відновленню. Ще 20% помирають протягом місяця після інсульту. Решта 60% мають ті або інші наслідки (порушення мови, мислення, ковтання, сприйняття, чутливості, психоемоційної сфери і т. д.). Розглядаючи ці 60%, 20% з них мають легкі наслідки (є шанси на повне відновлення), 20% - середньотяжкі і решта 20 мають важкі наслідки. У людей із середньотяжким і важкими інсультами відновлення, швидше за все, буде частковим.

"Одним з найбільших факторів ризику інсульту є артеріальна гіпертензія. Це захворювання, коли артеріальний тиск підвищується і довго тримається на високому рівні. Сьогодні не існує іншого способу запобігти ускладнення гіпертензії (а це не тільки інсульт, а також інфаркт, ураження нирок, судинна деменція тощо) крім дотримання здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування", – пише Уляна Супрун.

Нагадаємо, нещодавно Супрун розповіла, як лікувати застуду або грип.

Також вона радила, як побороти осінню хандру.