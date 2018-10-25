Будьте на світлі і більше спілкуйтеся: Супрун розповіла, як боротися з осінньою хандрою

Ілюстративне фото (avtomat-kx.livejournal.com)

В. о. міністра дала кілька простих порад

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун дала рекомендації про те, як перемогти осінню хандру і залишатися активними навіть у холодну пору року. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун пояснила, що в період холодів людина починає відчувати менше позитивних емоцій і починає хотіти більше спати через те, що світловий день стає коротшим.

"Якщо вечора з какао і під ковдрою стають бажаним завершенням дня - зверніть увагу. По-перше, це може означати, що вас атакує осіння хандра. По-друге, такий відпочинок може зробити вас ще більш млявими! У той час, коли дні стають коротшими і холоднішими, у нас стає менше енергії і сил на щоденні справи. В цьому ми можемо звинувачувати світло, а точніше його брак в холодну пору року. Адже коли нашому мозку не вистачає світла, він утворює менше серотоніну - речовини, що тримає нас у тонусі і дарує відчуття радості і щастя. Зате мелатонін, гормон, що має виділятися вночі і допомагає нам засипати - утворюється набагато довше. У нас зсуваються біоритми. На тлі цього може навіть розвинутися сезонне афективне порушення - не просто реакція на холод чи лінь", - пояснила в. о. міністра.

Вона розповіла, що існує кілька способів, які допоможуть легше пережити холод і нестачу світла. В першу чергу вона порекомендувала проводити більше часу в освітлених місцях.

"1. Якомога быльше перебувайте на світлі. Яскраве світло і часте перебування вдень на вулиці допоможуть простимулювати мозок і змусять його утворювати серотонін. А в деяких дослідженнях навіть вказують, що як денне, так і яскраве світло в приміщенні, покращують соціальну взаємодію і настрій. Наприклад, в Скандинавських країнах, де світловий день взимку дуже короткий, навіть стали відкривати світлові кафе, де люди можуть сидіти в яскраво освітлених приміщеннях", - зазначила Супрун.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Також в. о. міністра рекомендує більше рухатися.

"2. Будьте фізично активні. Активний рух в холодну погоду допоможе нам не замерзнути, не набрати вагу і створити ще більше серотоніну, а також вітаміну D. Тому одягайтеся тепліше і сміливо виходьте на прогулянки. До того ж, зимові види спорту - хороші ліки проти сезонного смутку", - розповіла Супрун.

Вона порадила не замикатися вдома в чотирьох стінах, а виходити частіше для реального спілкування з людьми.

"3. Социалізуйтесь і намагайтеся більше спілкуватися. Адже це потужний стимулятор мозку. Читання книг в затишному теплому кріслі - це чудово, але не варто себе повністю ізолювати. Спілкування і підтримка істотно зменшують ризик депресивних станів, синдрому вигоряння і серцево-судинних хвороб", - порадила і. о. міністра.

Крім того, Уляна Супрун порекомендувала ретельно стежити за своїм раціоном і вживати продукти, які багаті на амінокислоти.

"4. Слідкуйте за своїм раціоном. Виявляється, молочна продукція, хумус і фалафель багаті триптофаном - амінокислотою, з якої утворюється той самий серотонін. Додайте до цього фізичну активність, адже вона сприяє поглинання триптофану мозком. А ось популярні ліки проти хандри - шоколад і м'яке світло свічок нам не допоможуть підбадьоритися. Недолік світла і солодощі здатні швидше посилювати млявість нашого мозку. Холодна погода не привід засмучуватися і проводити більшу частину часу вдома. Виходьте якомога частіше на прогулянки, збалансовано харчуйтеся і не забувайте про повноцінний сон - це найкращі ліки від осінньо-зимової смутку!" – резюмувала Уляна Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла про важливість обіду в повсякденному раціоні.

А також повідомляли про те, що медики розповіли, що ховається за перепадами настрою.

Відео: РБК-Україна