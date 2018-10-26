"Головне – не заважати": Супрун розповіла, як лікувати застуду та грип

В. о. міністра розвінчала міфи та дала кілька простих порад
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, яка різниця між застудою та грипом та дала корисні поради щодо їх лікування. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.
"Здавалось би застуда — звичайний стан нашого організму, який переживають тисячі людей, особливо в осінньо-зимовий період року. Натомість міфів навколо лікування застуди стільки, що можна видати мало не цілу книгу з їхнім розвінчанням", - пише в.о. міністра.
Далі вона роз'яснила, як відрізнити одне від іншого.
"Звичайну застуду чи ГРВІ із легкими симптомами лікують лише постільним режимом і рясним питтям протягом 3-5 днів. Організм цілком може впоратись із вірусом сам. Що стосується препаратів, які зменшують біль у горлі чи полегшують кашель — за кордоном такі ліки не застосовують, оскільки вони не мають жодної доказової ефективності у лікуванні цих симптомів, а просто ненадовго полегшують стан хворого. Симптоми ж грипу розвиваються різко, майже миттєво, з температурою до 40 градусів, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом. В такому випадку потрібно одразу звернутись до лікаря та не займатись самолікуванням! Пам’ятайте, для боротьби з застудою у нашої імунної системи є достатньо ресурсів. Головне – не заважати", - зазначила Супрун.
Також в. о. міністра дала кілька корисних порад, які допоможуть уникнути захворювання або якнайшвидше його позбутися:
Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)
Нагадаємо, раніше Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце.
До речі, Уляна Супрун розповіла, як боротися з осінньою хандрою.
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Відео: РБК-Україна