"Головне – не заважати": Супрун розповіла, як лікувати застуду та грип

Іллюстративне фото (колаж РБК-Україна)

В. о. міністра розвінчала міфи та дала кілька простих порад

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, яка різниця між застудою та грипом та дала корисні поради щодо їх лікування. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Здавалось би застуда — звичайний стан нашого організму, який переживають тисячі людей, особливо в осінньо-зимовий період року. Натомість міфів навколо лікування застуди стільки, що можна видати мало не цілу книгу з їхнім розвінчанням", - пише в.о. міністра.

Далі вона роз'яснила, як відрізнити одне від іншого.

"Звичайну застуду чи ГРВІ із легкими симптомами лікують лише постільним режимом і рясним питтям протягом 3-5 днів. Організм цілком може впоратись із вірусом сам. Що стосується препаратів, які зменшують біль у горлі чи полегшують кашель — за кордоном такі ліки не застосовують, оскільки вони не мають жодної доказової ефективності у лікуванні цих симптомів, а просто ненадовго полегшують стан хворого. Симптоми ж грипу розвиваються різко, майже миттєво, з температурою до 40 градусів, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом. В такому випадку потрібно одразу звернутись до лікаря та не займатись самолікуванням! Пам’ятайте, для боротьби з застудою у нашої імунної системи є достатньо ресурсів. Головне – не заважати", - зазначила Супрун.

Також в. о. міністра дала кілька корисних порад, які допоможуть уникнути захворювання або якнайшвидше його позбутися:

Вакцинуйтеся від грипу — одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу, адже допоможе сформувати імунітет проти вірусу.

Дотримуйтесь правил особистої гігієни — часто та ретельно мийте руки.

Завжди провітрюйте приміщення та за можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Збалансовано харчуйтесь, повноцінно спіть та залишайтесь фізично активні — це також ефективна профілактика хвороб.

Якщо захворіли — залишайтеся вдома. Таким чином ви захистите себе від ускладнень, які може спричинити хвороба, та не передасте інфекцію іншим.

Створіть своєму організму умови, щоби він міг боротись з вірусом — дотримуйтесь постільного режиму без зайвих навантажень, пийте побільше рідини, знижуйте температуру тіла (якщо вона вище 38,5 градусів). У міжнародних протоколах при лікуванні ГРВІ першочергово радять приймати парацетамол (для зниження температури) у поєднанні з ібупрофеном.

Не купуйте ліки без призначення лікаря! Наприклад, антибіотики. Адже вірусні інфекції не лікуються антибіотиками. Вони не зменшують, а навпаки – збільшують ризик ускладнень.

Не займайтесь самолікуванням! Обов’язково проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем щодо лікування.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце.

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Відео: РБК-Україна